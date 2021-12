Sem obras, “Amigos do Parque” funciona neste fim de semana

O projeto “Amigos do Parque” vai funcionar normalmente neste sábado (18) e domingo (19), na Capital, sem interferências de obras. Em outros finais de semana, o projeto chegou a ser interrompido por conta das obras de revitalização do Parque dos Poderes.

Sem obras, a população pode aproveitar para fazer atividade física e praticar outras atividades de lazer no Parque dos Poderes. Para quem se exercita, o trajeto tradicional estará liberado, com as avenidas do Poeta e Desembargador José Nunes da Cunha fechadas. Os veículos dividem a pista contrária.

Para garantir a segurança de quem faz passeio no fim de semana, equipes do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) vão estar no local.

