Pesquisa aponta preferência de eleitor campo-grandense por André Puccinelli

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (9), pela Rede Agora, sobre a intenção de votos para prefeito nas eleições de 2024 na Capital, apontam a preferência do eleitor campo- -grandense pelo pré-candidato do MDB, André Puccinelli.

André Puccinelli (MDB) disse estar satisfeito, principalmente pelo fato de estar distante do poder e ser lembrado. “Fico satisfeito em ver, nos índices de pesquisa, apesar de estarmos há tanto tempo distante do poder, somos colocados em primeiro lugar.”

No total, a pesquisa avaliou o nome de 11 pré-candidatos. Quem teve ascensão foi Beto Pereira, que tinha 3,9% e subiu para quarto lugar, com 8,2%.

Este é o segundo levantamento feito pelo instituto. O anterior, em agosto, mostrava também a liderança do ex- -governador André Puccinelli, com 20,1%. Logo atrás aparecia Rose Modesto (União Brasil), com 18,2%, que representava um empate técnico.

De acordo com a pesquisa estimulada, André Puccinelli tem a preferência de 20,7% da população. Em segundo lugar aparece a ex-vice governadora e ex-deputada Rose Modesto (União Brasil), com 15,4%, e em terceiro lugar o ex-deputado e ex-candidato ao governo estadual em 2022, Capitão Contar, com 8,3% das intenções de votos. Em seguida aparecem em sequência, o deputado Beto Pereira (PSDB), com 8,2%; a prefeita Adriane Lopes (PP), com 7,7%; Camila Jara (PT), 7,5%; Lucas de Lima (PDT), 5,9%; Pedro Pedrossian Neto (PSD), 3,4%; Coronel David (PL), 2,8%; Beto Figueiró (Novo), 1,4% e Rodrigo Lins (DC), com 0,3%. Indecisos somaram 7,3% e 10,1% responderam que não votariam em nenhum destes.

No levantamento de agosto, o quadro tinha outra composição, a partir da terceira colocação. Aparecia, na preferência dos eleitores, Capitão Contar (PRTB), com 6,16%. O número de indecisos era de 11,1%. Em quarto lugar nas preferências aparece o nome de Lucas de Lima (PDT), com 9,8%. Pedro Pedrossian Neto (PSD) figura em quarto lugar, com 8,3% das intenções de voto. Já Camila Jara (PT) alcançou 7,2% da preferência dos entrevistados, enquanto Beto Pereira (PSDB) obteve 3,9% dos votos. Adriane Lopes (PP) vem em seguida, com 2,8%.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, André Puccinelli continua na liderança, com 13,19%. Rose Modesto continua em segundo lugar, com 10,45%, Adriane Lopes fica com a terceira posição, com 6,49%, Beto Pereira em quarto, com 6,09%, Camila Jara aparece com 5,07%, seguida de perto por Capitão Contar, com 4,97%. Lucas de Lima aparece com 4,16%, Pedro Pedrossian Neto, com 2,23% e Coronel David com 1,12%. Não votariam em nenhum destes, 0,70% e 45,44% afirmaram que ainda estão indecisos.

Rejeição

Segundo a pesquisa, no quesito rejeição, os números apontam o seguinte quadro: André Puccineli (18,3%), Adriane Lopes (16,4%), Lucas de Lima (9,5%), Camila Jara (9,3%), Pedro Pedrossian Neto (7,3), Capitão Contar (6,2%), Rose Modesto (5,9%), Coronel David (2,4%), Beto Pereira (2,0%), Betó Figueiró (1,6%), e Rodrigo Lins (1,5%). Foram realizadas 1.000 entrevistas com pessoas aptas a votar e avaliar. O levantamento foi realizado entre os dias 2 a 7 de outubro de 2023, no município de Campo Grande. A margem de erro desta pesquisa é de 5%, para mais ou para menos, no intervalo de confiança de 95%. Foram utilizados 4 (quatro) entrevistadores sob a coordenação de 1 (um) supervisor de campo responsável pela distribuição dos entrevistadores nas regiões: Central, Prosa, Imbirrussu, Anhanduizinho, Bandeira, Segredo e Lagoa.

Perfil dos entrevistados

Dos eleitores entrevistados: 22,2% tem de 25 a 34 anos, 19,8% tem de 56 a 69 anos, 19,1 tem 45 a 55 anos, 18,6% tem de 35 a 44 anos, 12,9% tem de 16 a 24 anos e 7,4%, tem mais de 70 anos.

Por – Daniela Lacerda

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.