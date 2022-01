Secretaria oferece 50 vagas para curso gratuito de marketing digital

A Sejuv (Secretaria Municipal da Juventude) está com inscrições abertas para a primeira turma do curso “Marketing nas Redes Sociais”. As aulas são gratuitas e acontecem de 24 a 28 de janeiro, com cinco encontros no período vespertino, das 13h30 às 17h, na sede do órgão.

São 50 vagas para jovens de 15 a 29 anos que já empreendem e querem maximizar as vendas e também para um 2022 com mais empreendimento. Segundo a secretária Laura Miranda, o curso é uma oportunidade de alavancar as vendas on-line. “O e-commerce correspondeu a 38% do total de compras realizadas no ano de 2021 e, além disso, uma pesquisa recente da Receita Federal apontou que quase 60% dos consumidores compraram mais pela internet durante a pandemia”, destaca a titular da pasta.

Um canal direto com o público é o sonho de qualquer ação de marketing. O profissional estratégico que consegue conectar influenciadores, marcas e criadores de conteúdo, aumenta a relevância no disputado mundo das redes sociais e se destaca neste mercado.

Para o professor e ministrante Marcelo Sensacional, o curso é uma ferramenta para fomentar, divulgar e alavancar as vendas. “O curso é voltado para quem pretende iniciar ou destacar seu negócio no universo virtual”, explica.

Informações e inscrições podem ser acessadas pelo telefone (67) 3314-3577 ou via WhatsApp, (67) 99302-5275. A Sejuv fica localizada na rua 25 de Dezembro, número 924, Centro – 3º andar do Condomínio Marrakech.