Segunda-feira (10) amanhece com tempo instável e possibilidade de chuvas durante o dia

A previsão do tempo para hoje aponta para um dia com variação de temperaturas entre 22°C e 36°C, com uma tendência de ligeiro declínio na temperatura máxima ao longo das horas. A umidade relativa do ar também irá variar bastante, com valores entre 30% e 90%, o que indica um clima instável em grande parte do dia.

O dia começa com o céu nuvoso e a possibilidade de chuvas isoladas em algumas áreas. A intensidade do vento será fraca, com a direção variando de sudoeste a oeste.

Durante a tarde, o tempo continuará instável, com muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. O vento permanecerá fraco, vindo de sul a sudoeste.

A noite será semelhante à tarde, com muitas nuvens, chuvas isoladas e trovoadas em algumas regiões. O vento será novamente fraco, com direção variando de noroeste a oeste.

É importante que os moradores se preparem para um dia de tempo instável, com possibilidade de chuvas e trovoadas, principalmente no período da tarde e noite. A recomendação é que se evite atividades ao ar livre em locais de risco para alagamentos e ventos fortes.

Com informações do Inmet