Funsat oferece 1.134 vagas para candidatos sem experiência nesta segunda-feira em Campo Grande

Nesta segunda-feira (10), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.134 vagas de emprego para candidatos sem experiência, como parte do total de 1.926 oportunidades anunciadas no painel geral de hoje, oferecidas por 202 empresas em Campo Grande.

Entre as vagas em aberto, há oportunidades para diversas funções, como açougueiro (14 vagas), ajudante de eletricista (7 vagas), alimentador de linha de produção (10 vagas), apontador de obras (1 vaga), atendente de lojas (43 vagas), atendente de padaria (23 vagas), auxiliar administrativo (5 vagas), auxiliar de cozinha (19 vagas), auxiliar de linha de produção (68 vagas), carpinteiro (95 vagas), jardineiro (16 vagas), magarefe (40 vagas), operador de caixa (152 vagas), entre outras.

Dentre as 59 vagas disponíveis para pessoas sem experiência, a Fundação destaca algumas com maior procura, como corretor de imóveis (10 vagas), oficial de manutenção (4 vagas), porteiro (2 vagas), repositor de supermercados (165 vagas), servente de obras (52 vagas), trabalhador da suinocultura (4 vagas) e vendedor porta a porta (5 vagas).

Além disso, a Funsat conta com um recrutamento inclusivo, priorizando o encaminhamento de PCD (pessoas com deficiência). São 15 vagas destinadas ao público PCD, incluindo posições como assistente administrativo (1 vaga), atendente de lojas (2 vagas), repositor de mercadorias (2 vagas) e operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10 vagas).

O atendimento da Funsat ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem intervalos, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para se candidatar gratuitamente, é necessário levar documentos pessoais. Para mais informações, o telefone de contato da Prefeitura de Campo Grande é o (67) 4042-0585, ramal 5800.