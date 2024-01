Segunda edição do Projeto Comunidade em Ação será realizada em fevereiro

No dia 3 de fevereiro será realizado no bairro Mata do Jacinto, região norte de Campo Grande, a segunda edição do Projeto Comunidade em Ação, uma ação social promovida pela Associação Morena Campo Grande, com o apoio da Rádio FM Cidade Morena, uma rádio comunitária da região norte, para atender a comunidade local.

Serão oferecidos serviços de agendamento para emissão do novo documento de identidade, por meio do polo da Secretaria da juventude, cadastro de pessoas que têm interesse em qualificação profissional, orientação jurídica para tratar de assuntos como previdência social, aposentadoria, pensão alimentícia e direito trabalhista. Energisa também apoiará o evento com um posto móvel onde a população poderá renegociar débitos e fazer a abertura de contas sociais.

Também haverá atendimento médico com aferição de pressão arterial, medição de glicemia, vacinação, e um fisioterapeuta para falar sobre doenças nas articulações e o procedimento terapêutico de ozonioterapia. A grande novidade da edição de 2024 é o atendimento básico aos pets, com veterinários que darão dicas para de alimentação e cuidados em geral para garantir a saúde dos animais de estimação.

Marinalva Pereira, radialista e uma das diretoras da Associação Morena Campo Grande, conta que o evento contará com uma estrutura montada para receber a população onde, além dos serviços, também serão servidos lanches, será feita distribuição de brinquedos, além do espaço “Varal de Roupas”, onde as pessoas possam escolher roupas gratuitamente.

“Vamos oferecer diversos serviços a comunidade, para trazer mais perto da gente, a associação vem para cadastrar e ajudar famílias. em, breve teremos uma associação grande q possa atender as demandas que chegam”, afirmou Marinalva.

Iracy Martins que além de ser uma das coordenadora do evento, também é presidente da Associação de Moradores do bairro Novo Minas Gerais e presidente do Conselho de Segurança da região do Prosa, falou sobre a importância da realização de eventos que ajudem a comunidade.

“Estamos realizando mais uma edição do Projeto Comunidade em Ação que é um cuidado coma comunidade da região norte de Campo Grande e com certeza realizaremos outros futuramente. A comunidade se sente agraciada, pois, é um projeto que atende às necessidades de muitos e isso faz toda a diferença. Nosso objetivo é buscar parceiros para que que possamos atender cada vez mais pessoas”, disse Iracy.

Ainda de acordo com as coordenadoras do Projeto Comunidade em Ação, na primeira edição, realizada em 2023, o evento atendeu aproximadamente 400 pessoas e a meta para aumentas o número de atendimentos, serviços oferecidos e edições a serem realizadas durante o ano. Para se tornar um parceiro do Projeto Comunidade em Ação, basta entrar em contato com a Associação cidade Morena FM 106.3, pelo site www.fmcidademorena.com.br ou pelo telefone (67) 99278 0530.

Serviço

Data: 03/02/2024

Local: Rua Afro Puga, nº 1060, Mata do Jacinto

Horário: 8h às 12h

