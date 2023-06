Pesquisa do Dia dos namorados prevê 56% mais vendas que 2022

Se aproxima do Dia dos Namorados e pesquisa aponta que a data promete injetar R$ 371,21 milhões na economia sul-mato-grossense, conforme levantamento do Sebrae e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF-MS).

O número é 56% maior do que a expectativa para o ano

Segundo a pesquisa de intenção de consumo para o Dia dos Namorados, 60,27% dos sul-mato-grossenses irão presentear seus parceiros. Entre os presentes preferidos, destacam-se itens de vestuário (29,31%), perfumes (25,54%) e calçados (14,99%). O gasto médio por pessoa será de R$234,17. A data também é importante para os pequenos negócios do setor de alimentação, já que, em relação às comemorações, 55,07% dos consumidores irão celebrar a data, com um gasto médio de R$197,48. Com 48% do público, os ambientes mais procurados serão: restaurantes, bares e lanchonetes.

Além da diversificação dos produtos, de acordo com o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, os pequenos negócios podem adotar mais medidas para obter boas vendas. “Considerando a expectativa positiva para o período, o empresário deve aproveitar para aumentar seu lucro, assim, algumas dicas são: trabalhar a identidade visual do estabelecimento ou das redes sociais conforme a temática da data, oferecer produtos de boa qualidade, porque isso é um fator importante para todo mundo, e, quando possível, conceder descontos para o seu cliente, afinal há uma grande espera por isso”, disse.

Os principais atrativos para a compra, segundo o estudo, são o pagamento à vista com desconto (68,26%) e o parcelamento no crédito (30,65%). Além disso, 38,27% afirmam que a escolha dos presentes será guiada pela qualidade do produto, 34,76% pela escolha dos parceiros e 17,17% comprarão produtos que viram nas vitrines das lojas.

Muitos micro empresários apostam em presentes caseiras, cestas de café da manhã e lembranças que marquem a intimidade do casal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.