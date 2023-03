Saúde leva vacinação a indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó

Com objetivo de ampliar os índices de vacinação na população indígena de Mato Grosso do Sul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) participa da ação educativa que acontece nesta segunda-feira (20) e segue até sexta-feira (24) nas aldeias indígenas Jaguapiru e Bororó, em Dourados. O objetivo é vacinar aqueles indígenas que ainda não se vacinaram.

A ação é realizada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e as demais forças de segurança do Estado.

A Diretora de Vigilância em Saúde, Larissa Castilho, informou que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) solicitou o apoio do Distrito Sanitário Especial Indígena em Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) para realizar a busca ativa de indígenas que ainda não foram vacinados.

“Nós enviamos uma equipe de imunização até o local onde vamos ofertar a vacina da Pfizer Bivalente, considerando que o índice se encontra com cobertura vacinal baixa”.

Além disto, outras ações serão realizadas dentro da programação. “Nós faremos junto a esta população orientações sobre a prevenção contra a Tuberculose e vamos oferecer na segunda-feira (20) e terça-feira (21) a vacinação antirrábica em cães, além de atividades de educação em saúde sobre leishmaniose, raiva e posse responsável”, destaca Larissa. O Núcleo Regional de Saúde de Dourados também participa desta ação.

Ação Educativa

Ação de vacinação ocorre próxima à Escola Municipal Francisco Meireles e Missão Caiuá, na Aldeia Jaguapiru, com apoio de ônibus da prefeitura e carreta equipada pela PRF. A carreta servirá como ponto central da ação, fornecendo um auditório e recursos de som e imagem.

