Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Quer começar o dia numa boa, meu cristalzinho? Então ouça os recados das estrelas e vai com calma na alma! Seu lado esquentado vem à tona logo cedo e a paciência pode ficar por um fio nos contatos em geral. Concentre-se nas suas tarefas, fique longe de situações enroladas e evite alimentar perrenguinhos. Mas o astral dá uma guinada total no início da tarde, a Lua entra no seu signo, muda para a fase Nova e se alia ao Sol, trazendo ótimas vibes para a saúde, os interesses de trabalho, a vida familiar e também para o amor. Seu carisma vai bombar nos contatinhos e pode dar match com alguém que tem seu jeito já no primeiro encontro. Com o mozão, aguarde momentos de grande harmonia, sobretudo à noite.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Juízo, foco e sensatez não faltam para o seu signo, mas convém ligar o radar de manhãzinha, viu, bebê? Marte atiça sua impulsividade e seu jeitão centrado pode ir pro beleléu. É melhor refletir bastante antes de fazer algo sem pensar ou gastar uma grana que talvez precise muito lá na frente. Mas o céu logo clareia e será mais fácil administrar seus interesses – planos podem sair do papel. Só dê uma maneirada à tarde, quando seu pique diminui e convém pegar mais leve para não afetar a saúde. Os momentos de privacidade com o love serão agradáveis, mas se está na pista é provável que precise de um incentivo extra para tomar coragem e chegar no crush. Confie no seu taco e vença a timidez, tourinha!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Geminianjo, tô vendo aqui que o astral tá meio tumultuado nas primeiras horas do dia e convém você ir devagar, meu docinho! Bora lá melhorar esse seu humor e não esquentar tanto se as coisas não saírem do jeito que deseja, pois o clima vai mudar e ficará maravigold, sobretudo depois do almoço. A Lua Nova fecha parceria com Sol e Mercúrio, despejando vibes poderosas que vão elevar sua disposição e incentivarão você a realizar seus sonhos. Amigos, parentes e pessoas queridas podem dar a maior força para você chegar aonde quer. De quebra, as estrelas aquecem suas esperanças no amor e aquele crush que anda cobiçando pode ser seu. O romance fica animado e vida social com o mozão vai reservar alegrias.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Trago um alerta real e oficial, caranguejinha! Marte tá pistola e pode bagunçar seu astral no início da manhã, instigando a desconfiar até da sombra e enfiar caraminholas na cachola. Escapa dessa vibe e foca no serviço porque logo tudo entra nos eixos e sua terça vai render bastante. À tarde, suas competências estarão em alta e você terá mais visibilidade na carreira, sinal de que pode cair nas graças dos chefes e até falar sobre melhorias, inclusive na parte salarial. Os recados também valem para as relações pessoais e você vai se entrosar melhor com quem convive ao longo do dia. A paixão ganha ares vibrantes e a atração física vai contar pontos importantes. Noite envolvente com o crush ou xodó.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Prepara, leãozinho! A terça-feira será das mais movimentadas e algumas trombadas astrais acontecem já nas primeiras horas, ou seja, convém ficar de antena ligada pra não criar altas expectativas nem se estressar. Espere menos dos outros e faça a sua parte no trabalho sem depender da cooperação alheia. Mas depois as nuvens escuras vão embora e aí sim tudo deve fluir como você planeja. Vai ser moleza conquistar a simpatia alheia e ampliar sua rede de relações: há sinal de sucesso pleno nos contatos, amizades e chuva de likes nas redes sociais. À noite, você pode conhecer alguém que é o seu número e começar um lance promissor. Se tem um romance, tudo indica que vai se sentir nas nuvens com seu love.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Dizem que um pensamento positivo pela manhã pode transformar o dia e hoje é bom mesmo se alinhar com essa energia. É que tensões tendem a surgir nas primeiras horas e deixar seu jeito muito reativo nas relações pessoais e profissionais. Valerá maneirar nas críticas e agir com mais jogo de cintura pra não tretar com ninguém. A dica é dobrar a tolerância no trabalho, sobretudo com chefes e gente com poder de decisão. Mas logo o clima muda e você terá mais traquejo e intuição para superar bagacinhas. Tarde oportuna para lidar com interesses financeiros e realizar negociações. A paquera esquenta e você vai dar um show de seducência.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Diplomacia é uma das características mais fortes do seu signo e é com esse dom que você tem que contar hoje para garantir uma manhã mais harmoniosa, bebê! Lua e Marte vão atazanar o seu astral, podem te deixar mais impaciente e cutucar seu lado nervosinho, sobretudo no trabalho. Ainda bem que essas vibes duram pouco e a tarde será bem mais positiva em todos os setores. A saúde ganha reforço e sua habilidade para conciliar interesses com os outros fica tinindo, sinal de que você vai somar forças e se entrosar super bem com colegas, parentes, amigos e o love. Aliás, a vida amorosa será a mais favorecida e quem está com um pé na conquista pode definir a situação com o crush – tem namoro na área!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Força, foco e fé logo cedo, bebê! O cenário astral fica conturbado por causa de uma treta entre a Lua e Marte, indicando risco de confusão nos assuntos financeiros e afetivos. A recomendação é abrir o olhão, controlar seus recursos com pulso firme e agir com toda calma para não se estranhar com ninguém. Mas depois o clima melhora bastante e você vai resolver qualquer picuinha, sobretudo se explorar sua boa lábia e simpatia. A partir da tarde, sua vitalidade fica no modo turbo e seu jeito dinâmico vai brilhar no trabalho: terá muita garra vencer desafios e alcançar metas. Na paquera, pode pintar um clima com alguém que encontra sempre. Se tem um mozão, vai contar com ele para o que precisar.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia começa bem agitado e você pode ter muitas demandas pela manhã, viu bebê? Assuntos domésticos e familiares vão pedir mais atenção, só que tensões e rolos podem surgir. Muita calma nessa hora para não provocar os outros: há risco de briga com o pessoal de casa e o mozão. Já à tarde, o astral fica maravigold e tudo vai caminhar do jeito que você gosta e espera. O trabalho fluirá com mais facilidade, há chance de receber uma graninha extra e seus relacionamentos vão ficar pra lá de protegidos. Pode aguardar momentos divertidos e estimulantes com amigos, parentes e emoções intensas na paixão. Novos contatinhos vão disputar sua companhia na pista e não vai faltar alegria no convívio com o xodó.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Alô, Caprica, você sabe que prudência e canja não fazem mal pra ninguém e é assim que deve começar o dia: com cautela. Cuide-se para manter sua saúde protegida, faça as coisas com mais calma no trabalho e evite se estressar. Mas também tô vendo que a Lua Nova manda boas vibes para você focar nos interesses do seu lar e o clima deve ficar mais animado com a família. Além de mostrar mais voz ativa com os parentes, tudo indica que vai abraçar as responsabilidades em casa sem pestanejar. Se tem um romance, curtir o love no cantinho dos dois será tudo de bom. Quem está a fim de alguém, mas ainda não teve chance de conhecer melhor o paquera, pode receber ajuda de pessoa mais íntima para se aproximar.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Seu dom para se expressar segue arrasane nesta terça e tudo indica que você vai fazer bonito nos contatos. Com a sua cabecinha criativa a milhão, as ideias vão pipocar e também não faltará pique para colocar em prática seus planos. Porém, já aviso que o seu lado impulsivo pode dar as caras logo cedo e há risco de você gastar sem pensar no amanhã. Cuidado porque depois a enxurrada de boletos bate na porta, né? Em contrapartida, seu prestígio vai subir com a chefia, as relações pessoais vão reservar momentos gostosos e o convívio com o mozão, nem se fala! Quem tá na pista precisa controlar a pressa e ter calma para não avançar o sinal antes da hora, mas tem tudo para lacrar na conquista à noite.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Pisciamores contam com a companhia da Lua no período da manhã, mas já aviso que bagacinhas vão rondar e será preciso uma cota extra de paciência, sobretudo com parentes e pessoas próximas. Ainda bem que mal-entendidos logo serão superados e o astral vai dar uma guinada à tarde. O período será propício para ir atrás das suas ambições materiais e colocar sua força de trabalho a serviço dos seus ganhos. Seu lado batalhador, dinâmico e empreendedor virá à tona e isso te ajudará a trazer mais dinheiro pra sua conta – ô glória! Nos assuntos sentimentais, o anseio por segurança afetiva aumenta, mas não deixe o ciúme passar do ponto ou pode comprometer suas chances de se dar bem na paquera ou no romance.

