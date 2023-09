Saiba como obter a carteira de trabalho digital

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) passou por uma transformação significativa nos últimos anos, migrando para o formato digital. Essa mudança trouxe uma série de alterações no modo como os trabalhadores brasileiros registram sua vida profissional e acessam seus direitos trabalhistas.

O processo de transição começou em 2017, com o lançamento do aplicativo da CTPS Digital. No entanto, o documento físico ainda era amplamente utilizado até setembro de 2019, quando a apresentação da versão antiga da CTPS deixou de ser obrigatória na maioria dos casos. Agora, basta informar o número do CPF, o qual é o mesmo da inscrição na CTPS Digital, para comprovar a vida laboral durante uma contratação.

Para obter a Carteira de Trabalho Digital, é necessário ter um CPF e criar uma conta autenticada no portal gov.br. Após o cadastro, você pode acessar o serviço pelo site https://servicos.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, utilizando as credenciais do acesso.gov.br.

Embora a versão física da CTPS ainda seja válida para comprovar experiência de trabalho anterior, todas as anotações gerais referentes a contratos de trabalho, como férias e salário, agora são realizadas exclusivamente de forma eletrônica. Isso significa que você pode acompanhar essas informações a partir de qualquer lugar, utilizando o aplicativo ou o site.

Se você tiver dificuldades para gerar a senha de acesso à Carteira de Trabalho Digital pelo aplicativo, é possível realizar a validação por meio do aplicativo “GOV.BR”, dos bancos credenciados, do Internet Banking dos bancos credenciados ou por certificado digital, tudo disponibilizado na plataforma do acesso.gov.br.

Em caso de inconsistências nos dados registrados, muitas delas são corrigidas automaticamente, sem a necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento, graças à atualização constante dos sistemas que geram as informações da Carteira de Trabalho Digital.

