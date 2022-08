Sábado tem vacinação contra covid, gripe e poliomelite

Neste sábado (13), três unidades de saúde da Capital estarão abertas exclusivamente para aplicar as vacinas da campanha de multivacinação, da poliomielite e de Covid e gripe em toda a população. Estas três últimas também estarão disponíveis em um shopping no centro da cidade.

A vacina contra a gripe pode ser aplicada em toda a população a partir dos seis meses de idade, desde que não apresente nenhum sintoma gripal, como tosse, coriza, dores de cabeça ou febre, por exemplo. Já o imunizante da Covid-19 está disponível para quem tem três anos ou mais.

As unidades ficarão abertas das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço, e as equipes aplicarão os 18 imunizantes que fazem parte da rotina da criança e do adolescente de até 14 anos de idade, o reforço da vacina da poliomielite, aquela de gotinha, para as crianças entre 1 e 4 anos, e as doses contra a gripe e Covid-19.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso às vacinas àquela população que normalmente não consegue ir até uma unidade de saúde durante a semana e se proteger contra essas doenças, que são graves, mas preveníveis”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Já o Pátio Central Shopping atenderá das 8h às 18h, também initerruptamente. No local serão ministradas as vacinas contra a Covid-19 e Influenza, tanto para as crianças quanto para os demais públicos que se enquadrem para receber os imunizantes, e também o reforço da pólio.

As vacinas de gripe e Covid-19 e gripe podem sem aplicados simultaneamente com a maioria das vacinas que são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Quem iniciou o esquema vacinal e já cumpriu o intervalo estipulado pelo fabricante do imunizante, deve ir até um ponto de vacinação para tomar a segunda dose da vacina.

Toda a população com 12 anos ou mais que concluiu o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses já está apta a receber a primeira dose de reforço. O mesmo acontece para quem já recebeu a terceira dose também há quatro meses e faz parte dos seguintes grupos: pessoas com 35 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com imunocomprometimento grave com 18 anos ou mais. Este público já pode receber o segundo reforço.

