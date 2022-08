Bruna Biancardi confirma fim de namoro e nega traição de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi, 27, confirmou nas redes sociais nesta sexta-feira (12) o que todos desconfiavam: ela e o jogador do PSG Neymar, 30, não estão mais juntos. Ela disse que eles terminaram o namoro faz um tempo e negou os boatos de que foi traída.

Biancardi publicou um comunicado no stories do Instagram dizendo que sempre foi discreta, mas decidiu se pronunciar sobre o fim do relacionamento após ter seu nome envolvido em fofocas. “Não estou mais em um relacionamento -já faz algum tempo- e não, não houve traição. Não acreditem em tudo que aparece por aí. Tenho muito carinho por ele e por toda a família”, disse a influenciadora.

Os boatos sobre o fim do namoro de Biancardi e Neymar começaram em julho, quando o jogador apareceu sem aliança em um jantar com o surfista Gabriel Medina e outros amigos, em São Paulo. Na mesma época, a influenciadora desapareceu das redes sociais aumentando as suspeitas sobre o término.

Nesta semana, Biancardi usou as redes sociais para desmentir que teria publicado uma indireta para Neymar em meio aos boatos do término da relação. Em meio a boatos de término, um perfil no Twitter compartilhou uma frase fingindo ser ela.

“É pela cabeça dos amiguinhos que você perde o amor da sua vida”, dizia a frase compartilhada na rede social, uma referência ao cantor MC Kevin (1998-2021). A frase ganhou repercussão entre os usuários e aumentou os rumores do possível término.

Com isso, Biancardi usou os Stories do Instagram para negar que teria escrito a frase. “Passando para avisar que eu não tenho Twitter, nem página no Facebook! Esse print que está rolando é de uma conta falsa, que já foi denunciada.”

Com informações da Folhapress