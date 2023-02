Rio Miranda chega ao nível de alerta em Bonito, informa Imasul

Na última sexta-feira (24), por volta das 19h30, foi emitido um alerta de evento crítico pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) devido a elevação abrupta do nível do rio Miranda, na altura da estrada MT-378, em Bonito, município localizado a 297 km de Campo Grande.

De acordo com o Imasul, foi constatado que o rio subiu e ultrapassou a marca dos 6,5 metros, o que gerou preocupação das autoridades locais, já que o nível de emergência é o limite para que haja atenção a possíveis danos materiais e risco à integridade humana.

Existe a perspectiva de aumento desse nível, já que aviso meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que chuvas intensas com grau de severidade vão ocorrer até este sábado (25) na região.

O Imasul alerta que há possibilidade de invasão de água nas instalações que ficam próximas ao curso do rio. A coordenação estadual da Defesa Civil já foi acionada.

Nas últimas 12 horas, a chuva na região do rio Miranda em Bonito somou 98,2 milímetros, o que fez o nível ali subir mais de 2,8 metros desde o início da chuva.

