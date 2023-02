Imasul emite aviso de transbordamento do Rio Miranda

A Sala de Imasul do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) emitiu aviso à Defesa Civil no início da manhã deste domingo (19) comunicando sobre a possibilidade de transbordamento do Rio Miranda, no município de Bonito.

De acordo com o Aviso de Evento Crítico nº 22/2023 da Sala de Situação do Imasul, as leituras dos níveis do Rio Miranda emitidas da Plataforma de Coleta de Dados- PCD Estrada MT-738, no município de Bonito, o rio atingiu a cota de alerta (470 cm) em 17 de fevereiro e desde então tem se mantido acima dessa altura.

O volume acumulado de chuvas nas últimas 72 horas chegou a 39 mm e o rio subiu 2 metros nesse período, sendo atingido o nível de emergência (670 cm) com potencial para provocar significativos danos materiais e com riscos à população que mora nas áreas próximas ao curso hídrico com o processo de invasão das águas.

