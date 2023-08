Reordenamento viário é aprovado pela população

O reordenamento viário da rotatória da avenida Três Barras já está em processo de finalização, com a previsão de entrega, no dia 11 de setembro deste ano, conforme o calendário festivo dos 124 anos de Campo Grande. Atualmente, estão em execução os trabalhos de sinalização vertical, horizontal e semafórica, o que requer atenção redobrada da população até sua finalização

Para o vendedor Lucas Barroso, 29, as obras vão dar maior fluidez ao trânsito e beneficiar o comércio local. “Precisava muito, era um transtorno na hora de pico. Aconteciam acidentes direto e agora, com a colocação de semáforos, vai organizar melhor o trânsito. O acesso à loja também vai ficar melhor. Antes, para fazer o retorno, para entrar aqui, no estacionamento, era muito difícil, agora, vai facilitar bastante”, acredita.

As mudanças também agradaram os comerciantes. Ao jornal O Estado, o proprietário de uma loja automotiva, Geovane Alves de Oliveira, 42, afirmou que o reordenamento já era aguardado há anos, por todos que frequentam a avenida Três Barras. “Vai ficar excelente. A rotatória precisava desse ajuste e eu acredito que as pessoas já estão começando a se acostumar. Daqui mais um mês, quando os semáforos estiverem funcionando, vai ficar bom. Era realmente um gargalo esse trecho e com essa reestruturação ficará bom”, observou o comerciante.

Além do fluxo intenso de veículos, o trecho da avenida Três Barras não possuía acesso para pedestres e ciclistas. Com o reordenamento, a travessia ficará mais segura. “Era muito confuso com a rotatória, um trecho terrível, bem complicado para atravessar, em horário de pico. Atravessávamos na sorte, mesmo. Agora, eu creio que vai melhorar esse trânsito aqui”, afirmou a moradora do bairro Tiradentes, Sirley Maria, 46.

Por fim, os motoristas que utilizam a via frequentemente a trabalho, também enxergam com bons olhos o projeto de organização do trânsito nas Três Barras. “Era necessário. É um pedaço que gera muito transtorno durante o horário de pico e que agora vai melhorar”, disse o motorista André Gomes, 31.

De acordo com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), a rua Domingos Jorge Velho, entre a avenida Três Barras e a Manoel da Nóbrega passou a ser mão única. Os condutores que estiverem na avenida Três Barras não poderão fazer a conversão para a Domingos Jorge Velho, conforme orienta as novas placas de sinalização vertical.

“As ruas Manoel da Nóbrega (paralela à Três Barras) e Miguel Sutil (transversal à Três Barras), que também faziam parte das obras de readequação, receberam drenagem, pavimentação asfáltica, meio- -fio. Na avenida Três Barras foram construídos canteiros em que foram instalados os semáforos, recapeamento, também houve aumento das pistas de rolamento, que agora passam a ser duas. Ainda falta o término das sinalizações, com previsão de conclusão na metade de setembro”, acrescentaram, em nota, ao O Estado.

Finalizada no mês de agosto

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), pediu à população paciência pelos transtornos da obra. Adriane salientou que se tratava de um reordenamento urgente, já que o fluxo de veículos na região é intenso. “Pretendemos entregar a rotatória ainda dentro do mês de aniversário de Campo Grande. Passam por ali, mais de 80 mil, durante o dia. As pessoas estavam cobrando e, neste momento, traz um pouco de transtorno, mais daqui a alguns dias terminaremos a obra”, disse a prefeita, à rádio “Hora”.

A Agetran reforça ainda que, quando concluídas todas as sinalizações, tanto horizontal quanto vertical, agentes de trânsito ficarão no local para a orientação dos condutores, sobre as novas regras de circulação da região. Já na parte de sinalização, já foi realizada a implantação dos eletrodutos e caixas de distribuição, para que sejam instaladas as colunas dos conjuntos semafóricos. Todo o trecho faz parte do reordenamento viário da rotatória da avenida Três Barras, que tem como objetivo garantir maior fluidez para o trânsito e segurança aos pedestres que circulam pela região.

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira mais notícias na edição impressa.