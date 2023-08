Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Segundou, Áries, e você começa a semana com mais disposição para lidar com as pessoas e cooperar em busca de objetivos comuns. Aproveite para dar andamento a algum projeto que envolve a participação de terceiros. À tarde, porém, seu maior desafio será sair da sua zona de conforto e lidar com rivalidades no serviço. Cuidado para não perder a paciência com os colegas nem todo mundo é capaz de acompanhar seu pique, tá? Mas pode ser divertido entrar em contato com os amigos e matar a saudade. A paquera pode trazer boas surpresas, mas com a Lua em Escorpião à noite, vale seguir sua intuição. No romance, faça o possível para manter a vibe paz e amor. A paixão aumenta.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os assuntos profissionais pedem muita dedicação nesta segundona e você talvez tenha que redobrar os esforços para dar conta de tudo. À tarde, pode ser complicado manter o foco nas tarefas. A saúde pode precisar de um pouco mais de cuidados e qualquer tipo de exagero terá consequências. Mas logo as energias melhoram com a Lua de mudança para Escorpião à noite, especialmente os relacionamentos, que ganham novo fôlego. Faça sua parte para romper o isolamento e criar novos laços se está pensando em dar um passo mais sério com o crush. No romance, tudo indica que você e o mozão devem se entender melhor e encontrar interesses em comum.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A semana começa com good vibes e você pode explorar seu lado criativo e carismático para ir atrás do que deseja. No trabalho, uma boa convivência com os colegas pode abrir novas portas, meu cristalzinho. Mas o clima pode pesar no final da tarde, principalmente se já tem compromisso ou namora firme. Não deixe que uma briga atrapalhe seu desempenho no serviço separar as coisas nem sempre é fácil, mas apostar no diálogo ajuda a causar uma boa impressão profissional e resolver qualquer atrito. Embora possa pintar uma briga com o mozão à tarde, os ânimos esfriam à noite. Já a paquera pode surpreender logo cedo, por isso, não fique enrolando para fazer contato.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

As estrelas sinalizam altos e baixos em casa nesta segunda. Talvez tenha que lidar com problemas familiares à tarde, meu cristalzinho, mas não deixe que isso atrapalhe sua programação nem interfira no trabalho. A boa notícia é que, ao se concentrar em alguns assuntos práticos, as finanças também se beneficiam. Mas a melhor notícia é a entrada da Lua em seu paraíso astral à noite, quando tudo vai acabar se acertando e entrando nos eixos, bebê! O romance ganha novo fôlego e você e o mozão podem fazer as pazes. Capriche nas demonstrações de carinho e mime quem ama! A paquera também está protegida, ainda mais se você jogar charme em cima daquele contatinho interessante.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Segundou, Leão, e você começa a semana mais comunicativo. Tire proveito do seu raciocínio rápido e da facilidade para processar informações para brilhar no serviço! No final da tarde, porém, tanto bate-papo pode virar um problema no serviço se não conseguir manter a atenção nas tarefas. Cuidado para não perder muito tempo nas mídias sociais, tá? A Lua destaca seu lado mais família à noite, sinal de que pode se divertir bastante no aconchego do seu lar. Tá na pista? Um amor antigo pode surgir quando menos espera, mas a paquera tem mais chance de sucesso durante o dia. Seu lado protetor também cresce e você vai fazer o possível para cuidar melhor do mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Segundou e você vai contar com excelentes energias para as finanças logo cedo! Aproveite para organizar as contas, correr atrás dos seus projetos e botar as mãos na massa, Virgem. Mas nem tudo é perfeito e, no final da tarde, as estrelas avisam que será preciso atenção redobrada com dinheiro para não exagerar nos gastos. Foque no que é importante e fuja de compras por impulso, por mais que se depare com ofertas que parecem ser irresistíveis. Ainda bem que o astral fica mais descontraído à noite e um bom papo pode fazer maravilhas na paquera. Melhor apostar no diálogo para se entender com a sua cara-metade. As redes sociais prometem bombar à noite.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Logo cedo, você vai mostrar muita disposição para cuidar do que pintar pela frente, meu cristalzinho. Foque nas tarefas que são prioridade, porque talvez tenha que resolver alguns assuntos em casa que estavam pendentes na parte da tarde. Só não deixe que isso abale o seu bom humor, por mais chata que sejam as obrigações familiares, tá? Depois, o astral será favorável para planejar os gastos e cuidar de tarefas que exigem praticidade e bom-senso, quando a Lua se muda para Escorpião. Na conquista, a dica é adiantar os contatinhos porque você pode sonhar com compromisso sério mais tarde. O ciúme pode apimentar a relação a dois à noite, mas as coisas entram nos eixos.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa a semana sonhando com paz e tranquilidade, mas se precisa encarar a labuta, priorize as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. Vale seguir sua intuição para driblar uma cilada, mas redobre a atenção no final da tarde, quando aumenta o risco de perder informações importantes ou ser alvo de gente fofoqueira. Tá amarrado! Agora, se souber jogar as suas cartas, há chance de dar um passo importante na carreira. A lua se muda para o seu signo à noite e você vai contar com vibes maravigolds para resolver qualquer perrengue nos assuntos amorosos. Tanto a paquera quanto o romance ganham as melhores vibes para você se esbaldar!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Segundou, Sagita, e você tem tudo para começar o dia com boas ideias e muitos sonhos! A relação com os amigos e com colegas conta com vibes maravilindas na maior parte do dia, mas é melhor não apostar suas economias em um projeto arriscado demais no final da tarde, tá? Se alguém próximo pedir uma grana emprestada, fuja que é cilada! Ainda bem que o astral vai melhorando e ainda dá tempo de pensar fora da caixa, expandir seus contatos, conhecer gente nova, fazer amizades… À noite, a Lua passa a infernizar seu astral e uma paquera pode andar meio devagar de uma hora pra outra. Invista em um programa mais sossegado e aconchegante com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa a semana mais exigente e talvez seja complicado dar conta de todas as tarefas que vai colocar na agenda! Faça o possível durante o dia, mas foque no que é importante e não perca tempo implicando com os colegas. Pode ser complicado lidar com críticas, mas não se deixe abater quando uma porta se fecha, outra oportunidade pode surgir de onde menos espera! À noite, a Lua se muda para Escorpião e o astral alivia, favorecendo a convivência com amigos e pessoas próximas. A paquera sai ganhando com seu jeito mais descontraído e os amigos também podem dar uma mãozinha. A sintonia com o mozão fica perfeita à noite e vocês têm tudo para se divertir muito.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Seu jeito curioso fica evidente nesta segundona, meu cristalzinho, e os estudos é que saem ganhando. O espírito de equipe também cresce no ambiente profissional, facilitando as tarefas que envolvem a colaboração de outras pessoas. Mas será um desafio e tanto manter o foco nas tarefas no final da tarde e há risco de perder tempo sonhando acordada/o ou espiando os bafões nas redes sociais. Ainda bem que a Lua entra em Escorpião à noite e o seu foco deve se voltar para assuntos mais práticos. O romance ganha um ar mais sério, há chance até de conversarem sobre o futuro do casal. Um contatinho popular tem tudo para acelerar seu coração.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A semana começa a mil por hora e você vai precisar de jogo de cintura para lidar com mudanças e reviravoltas logo cedo, meu cristalzinho. Mas as coisas correm melhor do que você imagina e um desafio pode se transformar em vitória se souber jogar suas cartas, Peixes. Pena que nem tudo é perfeito e o astral pode pesar no final da tarde. Há risco de perder a paciência com os amigos e até entrar numa briga se não controlar seu temperamento. Vá com calma! Mas o astral muda à noite e as estrelas garantem um clima mais leve para você resolver qualquer perrengue, além de se destacar na paquera se usar o seu charme. O bom humor marca os momentos com o mozão divirtase!