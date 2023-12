Refis: contribuintes têm até 15 de dezembro para aproveitar descontos

O prazo para aderir ao programa de renegociação de dívidas da Prefeitura de Campo Grande se encerra no próximo dia 15, e até o momento, mais de 28 mil contribuintes já foram beneficiados. Deste total, 6.109 pessoas procuraram atendimento presencial na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), enquanto 22.552 optaram por negociar seus débitos de forma remota, seja pelo site, telefone ou Whatsapp.

O valor das parcelas varia de acordo com o tempo de parcelamento, com opções que vão de 6 a 60 meses, proporcionando flexibilidade aos contribuintes. O atendimento na Central de Atendimento ao Cidadão ocorre das 8h às 16h, e também é possível contatar o programa por meio de números de WhatsApp e telefone, além do site oficial.

Além disso, os contribuintes têm a oportunidade de renegociar débitos de até três imóveis com a possibilidade de descontos consideráveis.

No caso de parcelamentos de sete a 12 meses, as parcelas mínimas mensais serão de R$ 500,00. Para os parcelamentos de 13 a 18 meses, as mensalidades mínimas serão de R$ 1.000,00. Já para os parcelamentos de 19 a 24 meses, as mensalidades mínimas serão de R$ 1.250,00. Os parcelamentos de 25 a 36 meses terão mensalidades mínimas de R$ 1.500,00.

Os contribuintes que optarem por parcelamentos de 37 a 48 meses deverão pagar parcelas mensais mínimas de R$ 2.000,00, enquanto aqueles que escolherem parcelamentos de 49 a 60 meses terão mensalidades mínimas de R$ 2.500,00.

Atendimento

Na Central de Atendimento ao Cidadão, o atendimento é das 8h às 16h. A central fica na Rua Marechal Cândido Mariano Ronson, nº 2655, no Centro.

Os números de WhatsApp do Refis On-line são 67 98471-0487 e 67 98478-8873. O telefone para ligações é o (67) 4042-1320 e o site é o https://refis.campogrande.ms.gov.br/pagamento.

