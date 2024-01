Realizada a designição de mais de 15 mil alunos novos da rede municipal de ensino de Campo Grande

Hoje(25) foi divulgada para quais escolas os novos alunos da rede municipal de ensino irão estudar neste ano. No total , são mais de 15.248 alunos novos.

Depois da designação, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade escolar designada em até a segunda-feira(29) para efetivação da vaga.

Para saber para onde o aluno foi designado, basta consultar a lista pelo e-mail cadastrado no ato da matrícula, ou pelo site.

A REME já conta com 97 mil alunos rematriculados nas 205 unidades escolares para este ano letivo, além dos 15 mil novos.

A central de matrículas informa que não é necessário ir até o local, mas sim na escola designada e manter 0 e-mail cadastrado atualizado.

Em caso de não comparecimento para efetivação de matrícula, será entendido que o responsável não quer a vaga na unidade designada e a mesma retorna. Uma nova solicitação de vaga para outra unidade poderá ser feita também pela internet. Para mais informações, o telefone é o 0800 615 15 15.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.