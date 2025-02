Quinta-feira será nublada e com possibilidade de chuva em diversas cidades de MS

O céu já amanheceu nublado nesta quinta-feira (27), em Campo Grande. A previsão do tempo indica que o clima deve continuar assim ao longo do dia, com possibilidade de garoa. É esperado um clima mais úmido, que pode trazer chuvas leves em diversos pontos da Capital. No entanto, o calor deve persistir e a máxima prevista para hoje é de 32°C.

Em Dourados, a previsão é de sol acompanhado de nuvens carregadas e chuva passageira. À noite, o céu fica nublado e pode chover em alguns pontos do município. Para hoje, segundo o Clima Tempo, a máxima é de 31°C.

Já em Três Lagoas, haverá sol o dia todo, com muitas nuvens pela manhã e à noite podem ocorrer pancadas de chuvas. A máxima para hoje no município é de 36°C.

Lá em Ponta Porã, o dia será de nublado e com possibilidade de garoa durante a manhã e chuva à noite. A máxima para a cidade é de 29°C.

Em Corumbá, a máxima prevista é de 29°C, com céu fechado pela manhã, chuva no período da tarde e a noite tempo seco.

Já em Porto Murtinho, a máxima é de 32°C podendo ocorrer pancadas de chuva durante a tarde.