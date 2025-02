Funsat oferece 2.078 vagas nesta quinta-feira (27)

A Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia 2.078 vagas de emprego em 234 empresas de Campo Grande nesta quinta-feira (27). As oportunidades abrangem 179 funções, sendo 67 delas sem exigência de experiência.

Entre as vagas disponíveis, há chamadas para ajudante de vaqueiro (1), alimentador de linha de produção (10), assistente de vendas (12), atendente de lojas (43), auxiliar de cozinha (27), biomédico (2), carpinteiro (85), cuidador de idosos (5), frentista (5), jardineiro (16), magarefe (40), motorista carreteiro (32), operador de caixa (163), padeiro (3) e servente de obras (56), entre outras funções.

Do total de oportunidades, 1.250 vagas são de perfil aberto, ou seja, destinadas a candidatos que receberão treinamento para a função. Entre elas, destacam-se açougueiro (8), atendente de lanchonete (57), auxiliar administrativo (3), auxiliar de topógrafo (1), corretor de imóveis (10), oficial de manutenção (4), porteiro (1) e servente de obras (56).

Além disso, há 24 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), incluindo assistente administrativo (1), auxiliar de estoque (1), atendente de lojas (2), repositor de mercadorias (2), auxiliar de linha de produção (8) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800, ou comparecer pessoalmente à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

