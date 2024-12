Quinta começa com sol, mas meteorologia indica risco de temporal em MS

A quinta-feira (28), começa com sol, mas a meteorologia que a chuva pode aparecer no decorrer da tarde e deve durar até o fim de semana. Há risco de tempestades em Mato Grosso do Sul.

O Metsul Meteorologia explica que esses temporais localizados são típicos de verão devido à atmosfera quente e úmida, e ocorrem principalmente entre os períodos vespertino e noturno, quando se formam nuvens de grande desenvolvimento vertical e gerando movimentos de ar ascendente na atmosfera.

Essa convecção forma nuvens do tipo Torre Cumulus e Cumulonimbus, que causam os temporais isolados. Essas nuvens podem atingir até 10 quilômetros de altura e se formam a partir do aquecimento, por isso as tempestades podem ser mais fortes.

O ar quente e a umidade são os combustíveis para tempo severo e dias de calor mais intenso apresentam maior probabilidade de tempestades se a atmosfera não estiver muito seca.

Campo Grande registra 27ºC nesta manhã. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima prevista para hoje é de 33ºC. Para sexta-feira a máxima não passa dos 32ºC.

A chuva pode aparecer de maneira isolada na Capital. O volume esperado para hoje é de 1,5 milímetro, mas na sexta-feira o Climatempo estima chuva de 10,1 milímetros.

Para a região pantaneira as máximas do dia são de 39ºC em Porto Murtinho, 36ºC em Coxim e Corumbá, e 33ºC em Aquidauana. Ponta Porã tem máxima de 31ºC e Dourados de 33ºC.

Outras máximas para esta quinta-feira são de 36ºC em Três Lagoas e Nova Andradina, 35ºC em Ivinhema e Paranaíba, 34ºC em Maracaju e Água Clara, 33ºC em Bonito, Naviraí e Nova Alvorada do Sul, e 31ºC em Costa Rica e São Gabriel do Oeste.

