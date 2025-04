Quarta-feira com quase 3 mil vagas de emprego em Campo Grande: confira as principais oportunidades

A quarta-feira (16) começou com 2.962 vagas de emprego abertas em Campo Grande, segundo informações atualizadas pelos portais da Funsat (Fundação Social do Trabalho) e da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As oportunidades contemplam diversas áreas e níveis de qualificação, com destaque para funções no comércio, serviços e indústria.

As vagas são rotativas, ou seja, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Por isso, os interessados devem se atentar aos horários de atendimento e se dirigir aos locais com a documentação necessária.

Na Funsat, são 2.019 oportunidades distribuídas em 146 cargos diferentes. As funções mais procuradas incluem:

– Auxiliar nos serviços de alimentação – 150 vagas

– Auxiliar de linha de produção – 140 vagas

– Operador de caixa – 152 vagas

– Auxiliar de limpeza – 115 vagas

– Atendente de telemarketing – 100 vagas

– Repositor de mercadorias – 124 vagas

– Magarefe (profissional que trabalha no abate de animais) – 100 vagas

O atendimento da Funsat ocorre das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Para se candidatar, é necessário apresentar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho (física ou digital).

Já a Funtrab disponibiliza 943 vagas em áreas como produção, construção civil e comércio. Entre os destaques estão:

– Ajudante de carga e descarga – 45 vagas

– Auxiliar de linha de produção – 79 vagas

– Auxiliar de limpeza – 46 vagas

– Costureira, eletricista, encanador, garçom, operador de caixa e vendedor pracista, entre outros

O atendimento da Funtrab é das 7h30 às 17h, na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro. Os candidatos devem apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. A fundação também realiza atendimentos em unidades da Rede Fácil, conforme o cronograma disponível no site oficial.

