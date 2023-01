Quarta etapa da Operação Mosquito Zero na Região do Prosa

A quarta etapa da Operação Mosquito Zero está prevista para ser lançada até a segunda quinzena de janeiro. Os trabalhos devem ser concentrados na região do Prosa. A previsão é de que a Operação se estenda até o mês de fevereiro de 2023, contemplando as sete regiões urbanas do Município. As três etapas anteriores foram realizadas nas regiões Segredo e Anhanduizinho e Bandeira.

Na terceira etapa foi concluída no dia 30 de dezembro com mais de 3,3 mil inspecionados nos bairros da região urbana do Bandeira. Conforme balanço da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), na região Bandeira foram 3.357 imóveis inspecionados, 2.142 depósitos eliminados e 214 focos do Aedes aegypti encontrados e eliminados.

O secretário municipal de Saúde, Dr Sandro Benites lembra que apesar dos números estarem estáveis, é preciso que a população redobre a atenção para evitar que haja um aumento dos casos nos próximos meses, em razão da proximidade do período de chuvas. Ao todo, nas três etapas, foram inspecionados 24.398 imóveis, 13.827 depósitos recolhidos e 738 focos eliminados.

“Já estamos percorrendo as sete regiões de Campo Grande, fazendo a vistoria das casas, comércios, terrenos baldios e eliminando depósitos e focos do mosquito. ”, destaca o secretário municipal de Saúde, Dr Sandro Benites. “É importante evitar o acúmulo de materiais que possam acumular água e virar potenciais criadouros do mosquito. Fazer a vistoria de calhas, caixa d’águas e outros recipientes também é fundamental”, concluí.

Do dia 01 de janeiro a 22 de dezembro foram notificados 16.118 e confirmados 8.321 casos, além de sete óbitos por dengue em Campo Grande. Neste mesmo período, foram confirmados apenas 1 caso de Zika e 30 de Chikungunya. A campanha anterior, realizada em maio deste ano, teve mais de 59 mil criadouros eliminados e 2.239 focos eliminados. A Operação Mosquito zero é realizada em Campo Grande desde 2019, quando o município registrou mais de 40 mil casos de dengue.

Além do trabalho de manejo e orientação realizados pelos agentes, nesta terceira etapa da Operação Mosquito Zero foram instalados dois pontos de descarte para que os moradores possam se desfazer de materiais inservíveis de pequeno e grande volume acumulados em casa, como móveis inutilizados, carcaça de eletrodomésticos e eletrônicos, pneus e outros objetos que possam acumular água. Não é permitido o descarte de entulhos, restos de materiais de construção e podas de árvores.

