Público alvo para vacinação contra meningite é ampliado até fim de julho

O público-alvo apto para receber a vacina Meningocócica ACWY foi ampliado em Mato Grosso do Sul, de forma temporária, até 31 de julho de 2023. A ampliação visa aumentar a proteção da população e a disponibilidade da vacina.

Além da ampliação do público alvo, a Resolução nº42, da SES (Secretaria Estadual de Saúde), recomenda a estratégia utilizada até a disponibilidade de doses da vacina Meningocócica ACWY (conjugada) pelos municípios até dia 31 de julho de 2023.

Conforme a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica, Ana Paula Rezende Goldfinger, a tática tem como objetivo ampliar a proteção da população contra a meningite.

“Para melhor aproveitamento e oferta dos imunizantes contra a doença no estado, houve a ampliação do público de forma temporária até final de julho ou até finalização de estoque. É temporária porque abrimos para um grupo que não é comtemplado pelo PNI (Programa Nacional de Imunização)”, diz.

Quem pode se vacinar

Com a ampliação do grupo, podem se vacinar:

Adolescentes de 11 a 18 anos, não vacinados ou com cinco anos ou mais da última dose da vacina Meningo ACWY;

Profissionais de saúde não vacinados com a vacina Meningo ACWY;

Dose de reforço para adolescentes ou adultos que vivem com HIV/Aids, com cinco anos ou mais da última dose recebida de vacina meningocócica conjugada (MenC ou menACWY), seguindo recomendações do CRIE (Centro de Referência de Imunibiológicos Especiais).

Permanece a recomendação do Calendário Nacional de Vacinação para a administração de uma dose da vacina Meningocócica ACWY em adolescentes de 11 a 14 anos. O atendimento do público-alvo da ampliação temporária da vacina Meningocócica ACWY não poderá impactar no esquema de vacinação de rotina.

É fundamental que os municípios promovam campanhas de conscientização e ampliem o acesso à vacinação contra a meningocócica ACWY e meningocócica C, garantindo que todas as faixas etárias e grupos de risco tenham a oportunidade de se proteger contra essa doença potencialmente fatal. Dessa forma, o estado avança na prevenção e controle das meningites, preservando vidas e promovendo a saúde da população.

Meningite

Conforme o Ministério da Saúde, a meningite é uma inflamação das meninges, que são as três membranas que envolvem o cérebro e protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central. É causada, principalmente, por bactérias ou vírus; mais raramente, pode ser provocada por fungos ou pelo bacilo de Koch, causador da tuberculose.

Em princípio, pessoas de qualquer idade podem contrair meningite, mas as crianças menores de 5 anos são mais atingidas.

Transmissão

Em geral, a transmissão é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Também ocorre transmissão através da ingestão de água e alimentos contaminados e contato com fezes.

Na meningite bacteriana algumas bactérias se espalham de uma pessoa para outra por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta; outras bactérias podem se espalhar por meio dos alimentos.

Na meningite viral, a transmissão depende do tipo de vírus, podendo ocorrer contaminação fecal-oral, por contato próximo (tocar ou apertar as mãos) com uma pessoa infectada; tocar em objetos ou superfícies que contenham o vírus e depois tocar nos olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos; trocar fraldas de uma pessoa infectada; beber água ou comer alimentos crus que contenham o vírus. Alguns vírus (arbovírus) são transmitidos pela picada de mosquitos contaminados.

Sintomas

As meningites provocadas por vírus costumam ser mais leves e os sintomas se parecem com os das gripes e resfriados. A doença ocorre, principalmente, entre as crianças, que têm febre, dor de cabeça, um pouco de rigidez da nuca, falta de apetite, irritação.

Meningites bacterianas são mais graves e em pouco tempo os sintomas aparecem: febre alta, mal-estar, vômitos, dor forte de cabeça e no pescoço, dificuldade para encostar o queixo no peito e, às vezes, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo. Esse é um sinal de que a infecção está se alastrando rapidamente pelo sangue e o risco de infecção generalizada aumenta muito.

