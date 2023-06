Motociclista bate em porta de carro estacionado e morre após ser atropelada por carreta

Na manhã de hoje (29), uma motociclista, identificada como Miryan Lemes Torquato de 22 anos, morreu, após cair embaixo de uma carreta e ter o corpo dilacerado. O acidente aconteceu na Rua Cacilda Arantes, no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Portal O Estado Online, a jovem conduzia uma motocicleta Honda Biz, quando tentou ultrapassar o caminhão pela direita.

Conforme depoimento de testemunhas, durante a ultrapassagem, o motorista do Hyundai Creta, que estava estacionado na via, abriu a porta do carro, ocorrendo a batida. Myrian bateu na porta do veículo e caiu ao solo, mas não dando nenhum momento de ação ao condutor da carreta de desviar, passando por cima da jovem. A vítima teve o corpo dilacerado, morrendo no local.

Ao deparar com o acidente, o caminhoneiro deu meia volta para prestar socorro a vítima. Em estado de choque, o motorista da carreta não quis falar com a reportagem.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.

