Proprietária rural devolve 27 jabutis criados ilegalmente

Na quarta-feira (29), a Polícia Militar Ambiental resgatou 27 jabutis que eram criados ilegalmente em cativeiro no município de Cassilândia (MS). A proprietária rural, de 54 anos, entregou os animais silvestres espontaneamente aos militares.

Os jabutis eram mantidos no cercado de uma horta e estavam em boas condições de saúde, de acordo com a PMA. A mulher explicou que seu filho havia ganhado um casal de jabutis há cerca de 18 anos e os bichos se reproduziram. Entretanto, seu filho havia iniciado uma faculdade fora do Estado e não conseguia controlar a reprodução dos animais, que só aumentava em quantidade.

Os Policiais a informaram que a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/12/2/1998) e seu regulamento administrativo (Decreto Federal 6.514/22/7/2008) permitem que as autoridades deixem de aplicar pena, em casos de devolução espontânea de animais silvestres não constantes da lista de espécies brasileiras em extinção.

De acordo com a PMA, a lei permite essa ação, para que pessoas que se arrependam por algum motivo de ter o animal em cativeiro, tenham como se desfazer, sem abandoná-lo ou praticar algum tipo de maus-tratos.

Os Policiais foram ao local e verificaram que os jabutis eram mantidos em um cercado de uma horta e que estavam todos bem de saúde. Os animais foram recolhidos e encaminhados ontem (29) ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAES) do IBAMA, localizado na cidade vizinha de Aporé (GO), na divisa de Estado.

