Agência do Detran no Pátio Central terá atendimento ininterrupto a partir de segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de abril, a Agência Geraldo Garcia no Pátio Central Shopping terá um horário de funcionamento ininterrupto das 8h às 16h30. Essa medida é mais uma iniciativa do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) para aprimorar o atendimento aos usuários.

“O trabalho de toda a equipe aqui está muito bom, mas é lógico que tem alguns ajustes para serem feitos, que faz parte do processo. O Detran-MS demonstra grande competência e agilidade na questão do serviço público. Esse é um trabalho de equipe, todo mundo empenhado, realizando bem a sua função”, afirmou Juvenal Neto, diretor-adjunto do Detran-MS, que vem acompanhando Rudel Trindade nas visitas às unidades da autarquia.

Na unidade do Detran no Pátio Central Shopping são atendidos uma média de mil pessoas por dia. Só na Central de Exames são em média 500 exames médicos e psicológicos diariamente. Boa parte dos frequentadores da Agência são de autoescolas. Com é o caso de Roberto Kobayashi, da autoescola Rodão. “Essa agência é a mais central, atende todo mundo e abrindo no horário do almoço vai ficar viável para todos. Temos que dar parabéns ao Detran-MS que cada vez mais está facilitando a vida dos usuários”.

Parceria do Detran-MS, a direção do Pátio Central Shopping também comemorou a ampliação do horário de atendimento da autarquia. “Vemos a mudança do horário de funcionamento do Detran com bons olhos principalmente para dinamizar o atendimento da população, que muitas vezes tem apenas o horário do almoço para resolver suas pendências pessoais”, disse Helma Firmino, superintendente do Pátio Central.

