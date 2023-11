Mutirão retira mil toneladas de resíduos da avenida Ernesto Geisel

Mil toneladas de resíduos foram retiradas da Avenida Ernesto Geisel durante um mutirão liderado pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) até quinta-feira (23). A operação concentrou-se em recolher objetos descartados irregularmente e entulhos em um trecho de 13 km da avenida, desde a região do Shopping Norte Sul Plaza até a Avenida Campestre, no Bairro Aero Rancho.

A fase inicial envolveu mais de 20 trabalhadores, seis caminhões caçamba truque, duas pás carregadeiras e uma escavadeira hidráulica, removendo entulhos variados, como sofás, partes de guarda-roupas, colchões, madeiras e resíduos de poda de árvores.

Aproximadamente mil toneladas de materiais foram recolhidas, demandando mais de 250 viagens dos caminhões caçamba. Em paralelo, a equipe de iluminação pública da Sisep realizou a manutenção de 102 postes, instalou 12 braços de luminárias no pontilhão da Avenida Salgado Filho, repôs 2.300 metros de cabos furtados e instalou 38 postes.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) cuidou da manutenção da sinalização viária, a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) e a Defesa Civil realizaram a poda de árvores, enquanto a GCM (Guarda Civil Metropolitana) coordenou o trânsito para garantir a segurança dos usuários e dos trabalhadores.

Na esfera social, a SAS (Secretaria de Assistência Social) conduziu abordagens diárias aos moradores de rua na área do córrego da Avenida Ernesto Geisel. Entre 9 e 16 de novembro, foram mais de 50 abordagens, oferecendo acolhimento nas unidades destinadas à população em situação de rua da Rede de Assistência Social do município.

A equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) orientou aqueles que recusaram acolhimento sobre os serviços disponíveis no Centro POP, incluindo alimentação, higienização, emissão de documentos, acompanhamento psicojurídicos e encaminhamento para Comunidades Terapêuticas e unidades de acolhimento institucional. Conforme a Política de Assistência Social, a oferta desses serviços respeita o direito constitucional de recusa de atendimento.

