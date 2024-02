Projeto de desenho e música para crianças em parceria com a universidade de Harvard acontece na UFMS

Estão abertas desde ontem(5) as inscrições para o projeto “Primeiros Tons”em parceria com a universidade de harvard. São oferecidas aulas de desenho e música para crianças de 4 e 5 anos na Cidade Universitária. As inscrições poderãoser feitas até sexta-feira(9)

Serão 10 encontros entre março e maio. Nas aulas de musicalicalização infanil, as crianças terão atividades de canto coletivo e instrumentos musicais ministradas por Mariana Stocchero, com o apoio de um bolsista. Já as oficinas de desenho, as crianças irão manipular diversos materiais artísticos e será ministrada por uma bolsista de Artes Visuais.

Para realizar as inscriçõesos, os responsáveis devem comparecer no setor 3, bloco 22, na Faalc das 16h às 19h. Nesse mesmo local acontecerão as aulas às 17h30.

São 30 vagas no total, a seleção é por ordem de chegada e haverá lista de espera. A designação para as aulas de desenho ou de música será feita aleatoriamente após a inscrição. Mais informações sobre as aulas e o projeto podem ser obtidas neste link ou pelo e-mail [email protected].

