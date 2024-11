Programa de Estágio do Governo de MS lança documentário com histórias inspiradoras de estudantes

O Programa de Estágio do Governo de Mato Grosso do Sul acaba de lançar um documentário inspirador que narra as histórias e experiências vividas por estagiários, seus supervisores e gestores nas diversas secretarias estaduais. Este projeto inovador tem como objetivo destacar a importância do estágio na formação profissional e pessoal dos jovens, além de evidenciar o impacto positivo desses programas tanto para os estagiários quanto para as instituições.

O documentário apresenta um panorama do processo de concepção e estruturação do Programa de Estágio do Governo de MS, e também depoimentos de gestores, estagiários e dirigentes. Com relatos emocionantes e autênticos, o filme revela os desafios e conquistas enfrentados pelos estagiários durante seu período de aprendizado. Supervisores e gestores também compartilham suas perspectivas, destacando a importância do estágio para o desenvolvimento de habilidades práticas e a integração dos jovens no mercado de trabalho. Coordenadores das instituições conveniadas também deram seus depoimentos reforçando a relevância do programa tanto para a educação e formação dos jovens estudantes, quanto para ambiente dos órgãos públicos.

Com uma abordagem humana e envolvente, a narrativa informa e inspira outras instituições a investirem em programas de estágio de qualidade. A produção celebra as parcerias bem-sucedidas e o crescimento mútuo entre estagiários e profissionais experientes.

Essa iniciativa reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a educação e o desenvolvimento profissional, destacando o estágio como uma ferramenta essencial para a construção de carreiras promissoras e a formação de futuros líderes. Assista ao documentário na íntegra aqui.

Programa de Estágio

O Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec, e coordenado pela Segem (Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo).

Acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD participam do programa, que está em processo de transição administrativa e parceria conveniada. A partir de janeiro de 2025, a iniciativa será gerida pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), sob a coordenação da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul).

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades, com oferta de bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, com prorrogação pelo mesmo período.

Com Agência de Notícias MS

