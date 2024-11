Com debates, palestras e troca de informações, Fórum Nacional de Comunicação teve resultados positivos em MS

Mato Grosso do Sul sediou, nos dias 7 e 8 de novembro, o 6° Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação. O evento teve como temas centrais o debate sobre campanhas publicitárias, papel da comunicação pública no mundo digital e legislação vigente sobre o setor. O Fórum foi uma oportunidade única para troca de informações e apresentação de cases de sucesso que podem ajudar no dia a dia dos gestores.

O evento ocorreu em Campo Grande com a participação de secretários estaduais de Comunicação de todos os estados do Brasil. Ao final do encontro foi apresentado uma cartilha de boas práticas na área de comunicação e assinada uma carta compromisso entre os integrantes.

Neste documento os secretários se comprometeram a realizar a promoção da comunicação pública e digitalização, ética e transparência nos gastos públicos com publicidade, combate a desinformação e promoção de informações verificadas, integração e colaboração interfederativa, uso responsável da inteligência artificial e tecnologia, promoção de um diálogo pós-eleitoral, além da implementação das boas práticas nas redes sociais e atualização das normas e boas práticas para comunicação pública.

Anfitrião do encontro, o secretário-executivo de Comunicação do Mato Grosso do Sul, Frederico Fukagawa Hozano de Souza, destacou que o evento foi uma grande oportunidade para troca de conhecimento e discussão de temas importantes da comunicação pública.

“Foi uma honra receber este evento em Campo Grande. Saio daqui com o coração feliz por discutir temas tão importantes com estes colegas do Brasil inteiro que vieram aqui debater comunicação pública. Após o evento saímos daqui enriquecidos de conhecimento e já esperando a próxima edição”.

Igor Marques, secretário de Comunicação do Rio de Janeiro e presidente do CNSecom (Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação), ressaltou que a edição realizada no Mato Grosso do Sul foi muito produtiva e trouxe pautas importantes para o trabalho dos gestores.

“Discutimos pautas que são de interesse de todos os governos estaduais, entre elas como podemos aprimorar todo o sistema de publicidade, assim como aprender sobre os investimentos na área digital. Foi um evento bastante produtivo, pois nos trouxe reflexões importantes. Somente unidos vamos apresentar novas propostas que a comunicação deste país precisa”.

Marques também fez questão de elogiar toda organização do evento realizado em Mato Grosso do Sul. “Um ambiente acolhedor, com uma riqueza de detalhes que mostra muito sobre a cultura do MS. O Estado nos recebeu muito bem e abriu as portas para nos deixar em casa”.

Com muitas palestras e espaço para debates, o evento discutiu vários temas importantes como as licitações e todo processo para as campanhas publicitárias, o papel da comunicação no mundo digital, a legislação vigente no setor, assim como todo cenário pós-eleição e seus impactos e os gastos e despesas da comunicação pública.

Com Agência de Notícias MS

