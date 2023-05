Professora de escola indígena morre após acidente na BR-163

Colisão entre um carro de passeio e uma carreta na BR-163, na noite de sábado (27), em Eldorado, a 446 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de Andréia Benites Vera. Ela era professora em uma comunidade indígena do município.

O passageiro que estava com Andréia também não resistiu e morreu no local, não tendo a identidade divulgada. Segundo informações iniciais, a colisão acontece por volta das 21h, mas não se sabe a dinâmica do acidente. Três pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital da cidade.

A Prefeitura de Eldorado emitiu uma nota de pesar em suas redes sociais. Andréia era professora da educação infantil da Escola Municipal Indígena Mbo’Ero Tava Okara Rendy e Comunidade Indígena da Aldeia Cerrito. “A professora era muito querida e respeitada pela comunidade escolar indígena”.

Amigos e familiares da vítima também prestaram condolências nas redes e lamentaram o acidente que levou Andréia. “Que tristeza! Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu uma amiga.

