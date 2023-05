Bolsa Família: beneficiários com NIS 8 recebem hoje

A Caixa Econômica Federal liberou nesta segunda-feira (29), uma nova parcela do Bolsa Família aos beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) de final 8. Neste mês serão contempladas 21,25 milhões de famílias, com um pagamento recorde de R$ 14,1 bilhões.

Com o aumento, o benefício médio recebido por cada família também é o maior da história do programa: R$ 672,45. Em junho, o valor será ainda acrescido dos repasses de R$ 50 para gestantes e para crianças e adolescentes de sete a 18 anos.

Os depósitos do Bolsa Família 2023 seguirão o mesmo método utilizado no Auxílio Brasil, ou seja, serão realizados conforme o número final do NIS.

Quais as condições para permanecer no programa?

As famílias devem cumprir condicionalidades, que são alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação. São elas:

1. Exigência de frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos.

2. Acompanhamento pré-natal para gestantes.

3. Acompanhamento nutricional (peso e altura) das crianças até seis anos.

4. Manutenção do caderno de vacinação atualizado.

5. A nova versão do Bolsa Família tem um valor de renda para entrada. O programa passou a incluir famílias com renda de até R$ 218 por pessoa –aumento em relação à faixa de pobreza, que era de até R$ 210 por pessoa.

Como acompanhar

É possível conferir as datas dos pagamentos, o valor do benefício pago para a família, e a composição das parcelas pelos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem (disponível para Android e iOS).

