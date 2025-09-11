Procurando emprego? Funsat oferece 1.354 vagas nesta quinta-feira (11)

Na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, a Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho), abre às 7 horas para interessados em alguma das 1.354 vagas da intermediação desta quinta-feira (11). Oportunidades ligadas a 140 profissões diferentes, em mão de obra a ser recrutada para 181 empresas de Campo Grande.

A maior parte das captações não exige experiência para a contratação de colaboradores, já que 922 anúncios são do chamado “perfil aberto”. Destaques na modalidade de “treinamento remunerado” para as buscas por açougueiro (4 postos), auxiliar de armazenamento (5 postos), auxiliar de limpeza (29 postos), frentista (5 postos), operador de bomba de concreto (6 postos), operador de caixa (201 postos), além de 69 vagas para repositor de mercadorias.

Do quadro geral, ativados os chamados para funções como as de borracheiro (3 postos), auxiliar de logística (60 postos), desossador (100 postos), consultor de vendas (11 postos), farmacêutico (2 postos), fisioterapeuta (1 posto), gerente comercial (3 postos), motorista de caminhão (22 postos) e ainda cinco vagas urgentes para pedreiro com experiência.

Já, da triagem inclusiva ao público PCD (Pessoa com Deficiência), colocações disponíveis para atendente de lojas (5), porteiro (2), auxiliar de limpeza (1), almoxarife (1) e uma vaga para agente de saneamento. Seleção com maiores explicações no Guichê 1 do piso térreo da Fundação, no atendimento que vai até as 17h.

Saiba mais, na consulta local, na Agência de Intermediação da Funsat, onde é obrigatório atualizar o cadastro pessoal para concorrer às oportunidades. Informações e esclarecimento de dúvidas pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800 ou no @funsat.cg, perfil institucional da pasta no Instagram.