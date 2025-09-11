Quinta-feira terá temperaturas elevadas e possibilidade de chuvas isoladas em MS

Cidades do Estado apresentam manhãs de sol com poucas nuvens e tardes mais nubladas, com chances de pancadas isoladas

A previsão do tempo para esta quinta-feira (11) em Mato Grosso do Sul indica dias quentes, com temperaturas máximas próximas ou acima de 38°C em várias regiões, e umidade relativa do ar em queda ao longo do dia.

Em Campo Grande, a mínima deve ficar em 19°C e a máxima em 38°C. O dia começa com poucas nuvens e ventos fracos soprando de leste-nordeste, mantendo o sol predominante pela manhã. À tarde, as nuvens se intensificam, especialmente no período noturno, quando o céu ficará parcialmente encoberto.

No interior, Dourados e Ponta Porã registram mínimas de 18°C e máximas entre 37°C e 38°C. Durante a tarde, há possibilidade de chuva isolada, principalmente em Ponta Porã, com ventos fracos predominando do sudeste. À noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens.

Em Corumbá, a temperatura mínima será mais elevada, em torno de 22°C, e a máxima poderá alcançar 41°C. O céu apresenta poucas nuvens pela manhã, mas se torna mais nublado durante a tarde e a noite, com ventos fracos soprando entre sudeste e sul-sudeste. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 70% ao longo do dia.

De modo geral, o Estado terá quinta-feira de calor intenso, com períodos de sol e aumento de nebulosidade à tarde, quando não se descarta a ocorrência de chuvas isoladas em algumas regiões.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram