Procurando emprego? Funsat anuncia 1.489 vagas em dia de ‘Super Quarta’

A quarta-feira (19), promete ser movimentada na Funsat (Fundação Social do Trabalho), que anuncia oportunidades para 154 profissões em sua Agência de Empregos. O dia também marca mais uma edição da ‘Super Quarta’, iniciativa do programa Emprega CG, que realizará processos seletivos do Grupo Pereira, J Charbel Serviços Terceirizados e Ramires Viveiro.

As atividades começam às 7h, com a oferta de 1.489 vagas intermediadas pela Funsat, divulgadas por 191 empresas de Campo Grande. A triagem segue durante todo o expediente, até 16h, mesmo horário em que encerra a Super Quarta. O mutirão específico abre às 13h, trazendo oportunidades para pelo menos 60 funções, com análise imediata de candidatos, já que os recrutadores das empresas estarão presentes.

Cadastro atualizado é fundamental

Para participar, o trabalhador deve manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego), plataforma onde a Funsat registra as vagas do dia. No perfil individual, é importante verificar se as áreas de interesse estão vinculadas corretamente, além de manter o histórico profissional completo e atualizado.

Oportunidades do dia

Entre as vagas do quadro geral, há recrutamentos para:

Assistente administrativo (2)

Atendente de cafeteria (6)

Atendente de lanchonete (38)

Auxiliar de limpeza (157)

Auxiliar nos serviços de alimentação (54)

Encanador (5)

Frentista (9)

Operador de caixa (149)

Entre outras funções.

Há ainda 1.077 vagas de treinamento remunerado, modalidade em que não é exigida experiência prévia. Entre elas estão:

Ajudante de eletricista (2)

Atendente de lojas e mercados (42)

Auxiliar de limpeza (78)

Leiturista (3)

Repositor de mercadorias (99)

Vendedor interno (3)

Vagas para pessoas com deficiência

Para o público PCD, estão disponíveis 49 oportunidades nas funções de:

Apontador de obras (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de confecção (40)

Auxiliar de limpeza (1)

Empacotador à mão (5)

As consultas são realizadas exclusivamente no Guichê 1, no piso térreo da Funsat.

Contatos e endereço

Acompanhe as atualizações pelo Instagram @funsat.cg e pelo Facebook “Funsatcampograndems”.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

A Funsat, órgão da Prefeitura de Campo Grande, fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

O painel completo de vagas está disponível no site da Prefeitura:

https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Serviço

Emprega CG nº 76 – Super Quarta

200 vagas com análise imediata de candidatos

Empresas participantes: Grupo Pereira, J Charbel Serviços Terceirizados e Ramires Viveiro

Horário: 13h às 16h

Local: Agência de Empregos da Funsat

Endereço: Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.