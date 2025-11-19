Cidades de MS amanhecem frias e avançam para tarde quente e seca nesta quarta

Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, Três Lagoas e Ladário terão dia estável, com céu aberto e baixa umidade no período da tarde

As principais cidades de Mato Grosso do Sul terão uma quarta-feira (19) marcada pelo tempo firme, com manhã fria e aquecimento ao longo do dia. O céu permanece claro ou com poucas nuvens em praticamente todo o estado, e a umidade relativa do ar cai para índices entre 25% e 30% no período da tarde.

Em Dourados, a temperatura varia de 14°C a 30°C. O tempo segue aberto, com vento fraco e predomínio de sol tanto pela manhã quanto durante a tarde e a noite. A umidade mínima chega a 30%.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 15°C e a máxima alcança 29°C. A Capital terá um dia estável, com poucas nuvens e vento de fraco a moderado. A umidade cai a 30% nas horas mais quentes.

Em Ponta Porã, o amanhecer também é frio, com 14°C. A máxima sobe para 31°C, e o tempo permanece seco, com céu claro pela manhã e poucas nuvens no decorrer do dia. A umidade mínima atinge 25%, um dos índices mais baixos do Estado.

Em Três Lagoas, a variação térmica fica entre 16°C e 29°C. O dia terá poucas nuvens e vento fraco, repetindo o padrão de baixa umidade — cerca de 30% no período da tarde.

Já Ladário registra o clima mais quente da quarta-feira, com mínima de 20°C e máxima de 35°C. A manhã começa com poucas nuvens, mas o aumento da nebulosidade é esperado à tarde e à noite. A umidade mínima chega a 25%.

Apesar do resfriamento ao amanhecer, o predomínio de sol favorece o calor e a secura ao longo do dia em praticamente todo MS. A condição exige atenção para hidratação e cuidados com exposição prolongada ao sol.