Procon-MS identifica variação de preços de combustíveis em duas rotas na Capital

Nos dias 13 e 14 de março, equipes do Setor de Pesquisas do Procon-MS (Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) percorreram duas rotas para verificar os preços praticados na venda de combustíveis e sua variação. Na ocasião, foram visitados 14 postos de combustíveis na região da saída para a Avenida Três Barras e 23 postos na saída para Cuiabá, em Campo Grande.

Assim como em outras pesquisas, foram checados os preços de oito tipos de produtos, incluindo gasolina, etanol, diesel S 500 e S 10, tanto na modalidade comum quanto aditivada, para pagamentos à vista em dinheiro e também por meio de cartões de crédito e débito.

Na rota de saída para Três Barras, a maior variação foi de 10,57% do etanol comum, com pagamento no dinheiro, débito e crédito, sendo o maior valor de R$ 4,08 no Auto Posto El Cielo (rua Brasilândia, 36 – Tiradentes) e o menor valor de R$ 3,69 nos Auto Posto Nações Indígenas (avenida Afonso Pena,7144 – Altos da Afonso Pena) Posto Caravagio (avenida Zilá Corrêa Machado,11 640 – Maria Aparecida Pedrossian), Posto dos Poderes – Postinho – (avenida do Poeta Manoel de Barros, 990) e Posto Parada 67 ( rua Joaquim Murtinho, 10 557 – Vivendas do Bosque).

A menor variação foi de 4,22% do etanol aditivado para o pagamento no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 3,95 no Posto Tereré (avenida Afonso Pena, 5264), e o menor valor de R$ 3,79 no Posto União Locatelli (avenida Eduardo Elias Zahran, 2279 – Vila Santa Dorothéia).

Nesta rota pesquisada não foram encontrados em oferta os produtos: diesel S500 aditivado. É oportuno destacar que os valores sem variação 0,00%, Diesel S10 aditivado, são comercializados em apenas um estabelecimento Posto Tereré (avenida Afonso Pena, 5 264).

Saída para Cuiabá

Entre os dias 13 e 14 de março, nesta segunda rota, foram inspecionados 23 postos de combustíveis, com foco nos preços praticados em diversas modalidades de pagamento, dos mesmos produtos verificados na rota anterior.

A maior variação registrada foi de 10,84% para o etanol comum com pagamento no cartão de crédito, sendo o maior valor encontrado de R$ 4,09 no Posto Danúbio Derivados de Petróleo (localizado na avenida Carlinda Pereira Contar, 2.679, Bairro Danúbio Azul) e o menor valor encontrado de R$ 3,69 no Posto Liberdade Locatelli (localizado na avenida Coronel Antonino, 902).

A menor variação foi de 1,34% em relação ao etanol aditivado para o pagamento no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 3,79 nos Posto Locatelli Mãe e Filha ( rua Ceará 1 661), Posto Carandá Bosque (rua Vitório Zeola 810), Posto Figueira (avenida Coronel Antonino, 3 514 Bairro Mata do Jacinto) e Posto Trokar II (avenida coronel Antonino, 1846 – Vila Lucinda), e o menor valor de R$ 3,74 no Auto Posto Milênio Ltda (Rua Bahia, 1408 Vila Rosa).

