Programa de Estágio Supervisionado do Governo de MS abre inscrições

O 2° processo seletivo do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo de Mato Grosso do Sul foi lançado nesta quinta-feira (16). Com 98 vagas para início imediato, além de vagas para cadastro reserva, para 34 cursos, a seleção será realizada em duas etapas, sendo uma prova escrita objetiva e um curso de capacitação.

As inscrições serão realizadas de 16 de março a 02 de maio, por meio do link www.fapec.org/concursos e é gratuita. As provas serão aplicadas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As vagas são destinadas a estudantes das universidades participantes do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE/MS), sendo elas: Universidade Federal Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e Universidade Anhanguera-Uniderp. O estudante não poderá ser concluinte do curso neste ano ou estar cursando apenas disciplinas em regime de dependência.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias de atividades. O programa conta com uma bolsa-auxílio no valor de R$1.100 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$200. A duração do estágio é de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site: https://programadeestagio.ms.gov.br/. O edital completo do processo seletivo está disponível no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul e no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Com informações da assessoria