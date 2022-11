Procon faz pesquisa de preços para cursos de inglês em Campo Grande

O Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul) realizou, no período compreendido entre os dias 26 de outubro e 04 de novembro de 2022, uma pesquisa informativa de valores cobrados pela oferta de cursos de inglês em Campo Grande.

Foram coletados valores semestrais e anuais, relativos aos cursos oferecidos neste ano de 2022 e que serão ofertados no próximo ano (2023). Os dados foram coletados em 20 estabelecimentos nesta Capital, de acordo com suas características e forma de trabalho oferecido pelo estabelecimento de ensino.

Dentre os itens pesquisados estão inclusos os cursos oferecidos por livros e faixas etárias, enquanto outros são cursos regulares com base em teste de nivelamento, que avalia o nível do conhecimento do aluno, onde a própria escola indica um curso específico e mais apropriado para a necessidade de cada candidato.

A maioria das escolas oferecem os cursos de línguas com carga horária de 02 (duas) horas semanais, divididas em 2 aulas de 1 hora por semana, com uma média de preço de anualidade de R$ 4.608,93 (média calculada com base nos preços de 2022 de todas as escolas e cursos), que podem ser pagas em até 12x no cartão de crédito ou por meio de boleto, a depender da escola.

Para o ano de 2023, apenas 06 escolas forneceram os valores anuais, a saber: CCAA Campo Grande, Centro de Línguas NALC, Cultura Inglesa, Microcamp, Ohio English School e Red Baloon Campo Grande, cuja média de preços, calculados com base no preço de todos os cursos e todas as referidas escolas, apresentou um resultado de R$ 5.538,97, valores estes que podem ser divididos em mensalidades durante o ano.

Em outras escolas de línguas, por sua vez, a contratação é feita por semestre, ficando os preços com valores orçados em média de R$ 2.388,90 por semestre, isto no ano de 2022. De todas as escolas que trabalham com planos semestral, apenas 01 forneceu o preço para o ano de 2023: a CCAA Campo Grande – em que a contratação pode ser feita das duas formas (anual e semestral).

Os preços informados não incluem os valores dos materiais e taxa de matrícula. Importa destacar que isso varia bastante entre uma escola e outra, daí a necessidade do consumidor sempre, antes de qualquer contratação, fazer o uso da pesquisa de preços nos estabelecimentos de seu interesse. Pesquisa Cursos de Inglês