Álbum “COR” inaugura fase adulta de Anavitória; dupla tem show marcado em Campo Grande

Em dezembro, o Ginásio Dom Bosco de Campo Grande será palco para Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão apresentarem um show programado para acontecer no primeiro sábado do mês, no dia 3, às 21h.

Lançado de surpresa na virada de 2020 para 2021, “COR” é o terceiro álbum autoral de Anavitória, duo surgido no cenário pop brasileiro em 2015 e que em menos de um ano se tornou referência fundamental no segmento.

E o salto é inacreditável. Em 14 faixas, ficam transparentes os inúmeros amadurecimentos – individuais e como dupla – de Ana Caetano e Vitória Falcão, da composição à interpretação. O álbum eleva as meninas a novo patamar artístico e tem pré-requisitos para extrapolar o público jovem que as acompanhou até aqui.

“COR” foi produzido e gravado em meio à pandemia. Ana Caetano tinha boa parte do repertorio ja escrito e, as duas artistas sentiram que chegava a hora de começar a transformar as ideias acumuladas em um álbum.

Desta vez, o leque de referências se apresentou ainda mais aberto, indo da musicalidade gospel de Hillsong (muito presente na balada “Eu Sei Quem É Você”) até a batida do violão brasileiro de Djavan (que ecoa na faixa “Te Amar É Massa Demais”). Algumas canções remetem ao começo do Anavitória (“Explodir”), outras se desenvolvem sobre uma linguagem mais próxima à MPB.

A experiência nos palcos – e foram muitos os que as Anavitória pisaram em quatro anos de existência – determinou o peso de muitas canções, desde a composição até o tipo de arranjo a embalá-las. Já no trabalho autoral anterior, o desejo era ter um show pulsante, que funcionasse muito bem em situações em que o público assistisse de pé. Essa força segue presente no novo trabalho e se mostra especialmente eficiente.

“COR” é o primeiro álbum de Anavitória lançado fora de uma gravadora. As meninas seguem por conta própria, sendo distribuídas pela INgrooves, empresa ligada à Universal Music. Pela lógica do mercado, aliás, não seria uma grande ideia fazer um lançamento na noite de Réveillon. Mas foi assim que as meninas decidiram que seria.

E Felipe Simas, empresário delas desde o início, uma espécie de quinto beatle das Anavitória, bancou a ideia até o final, pois já havia detectado que o público das meninas funciona a longo prazo, ou seja, degusta o álbum inteiro e aos poucos, sem a ansiedade dos lançamentos do mercadão.

Nisso, são muito parecidas desde sempre com os artistas de perfil adulto. Um conteúdo audiovisual foi criado para cada faixa e está disponível no canal do Youtube das artistas. Esse formato foi chamado por elas de “visualizer”, algo entre uma fotografia e clipe, e cria narrativas visuais para embalar as canções.

Como se sabe, o poder de influência das duas meninas sobre toda a nova geração do pop do Brasil é um fato que só se renova, desde 2016. E se “COR”, com suas inúmeras qualidades artísticas, é a nova carta que elas colocam no jogo, podemos acreditar em uma vida melhor no futuro da música feita por aqui.

