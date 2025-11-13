Primeira Corrida Contra a Aids acontece no dia 21 de dezembro em Corumnbá

Inscrições podem ser feitas por link de forma online

Como parte da programação da semana de conscientização sobre HIV/Aids, o Centro de Saúde João de Brito promove, no dia 21 de dezembro, a I Corrida – Na Luta Contra a Aids. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva e reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

O evento deve reunir cerca de 200 participantes, com percursos de 3 km e 5 km. A largada está marcada para as 6h30, em frente ao Centro de Saúde João de Brito, localizado na Rua Ladário, ao lado do Posto Paulista.

A secretária municipal de Saúde, Tatiana Mattos, destacou o caráter duplo da ação.“Com essa corrida estamos estimulando a prática de atividades físicas e, ao mesmo tempo, conscientizando sobre a prevenção da AIDS”, afirmou.

Já a coordenadora do programa municipal, Laura Bentos, reforçou que o tratamento está disponível na rede pública.“O tratamento é gratuito e está disponível pelo SUS. O diagnóstico precoce e o acompanhamento são fundamentais para garantir qualidade de vida a todas as pessoas”, ressaltou.

A corrida contará com premiação de medalhas para todos os participantes e troféus para os vencedores do 1º ao 3º lugar geral.

As inscrições podem ser feitas on-line pelo site Kmais, ou direto pelo link: https://www.kmaisclube.com.br/eventos/i-corrida-na-luta-contra-a-aids/fZ2P8jJXefBsdPsqWZqI

A ação integra o conjunto de atividades realizadas pelo município durante o Dezembro Vermelho, mês dedicado à mobilização e ao enfrentamento ao HIV/Aids, reforçando o compromisso com a prevenção, o cuidado integral e o combate ao estigma.

Confira o regulamento aqui:

regulamentocorridanalutacontra (1)

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.