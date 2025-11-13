Vários pontos de Campo Grande ficam alagados com a chuva desta quinta-feira

Vídeos mostram ruas e avenidas cobertas pela água; previsão indica mais temporais até sexta-feira em Mato Grosso do Sul

A chuva que atingiu Campo Grande nesta quinta-feira (13) provocou alagamentos em diferentes regiões da cidade. Imagens que circulam nas redes sociais mostram vias completamente tomadas pela água e o trânsito comprometido em vários pontos.

Em vídeos publicados pelo perfil @campo_grande_mil_fita_67, no bairro Aero Rancho, a Avenida Rachel de Queiroz, no cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel, aparece coberta pela enxurrada.

<br />

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo deve continuar instável em Mato Grosso do Sul. O órgão mantém dois avisos de tempestade válidos até as 18h de sexta-feira (14), com previsão de chuvas intensas, ventos de até 100 km/h e queda de granizo em várias áreas do estado.

Há ainda registros de alagamentos na Avenida Júlio de Castilho e na Avenida Euler de Azevedo, próximo ao cruzamento com a Ernesto Geisel. Os vídeos estão disponíveis no perfil @campograndemilgrau.

<br />

As precipitações podem variar entre 30 e 100 milímetros por dia, o que aumenta o risco de cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. A Defesa Civil orienta que, em caso de emergência, a população acione o telefone 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram