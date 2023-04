Jovem é morto por policiais após confronto

Otávio Augusto Pereira Martins, 18 anos, conhecido como Tavinho, foi morto na madrugada deste sábado (8). De acordo com informações policiais, o jovem teria atirado contra uma equipe e tentado fugir da abordagem, na Travessa Doutor Pereira Leite, Jardim Samambaia, em Campo Grande.

Segundo as informações contidas no relatório policial, a PM foi informada, por meio de grupos de Whatsapp, que um veículo Fiat Fiorino de cor branca, que constava como roubado e furtado, estava sendo utilizado para cometer crimes na área.

Durante patrulhamento realizado pelas equipes da 10º e 6º Companhia Independente da Polícia Militar e 10º Batalhão, o referido veículo foi localizado estacionado em frente a uma casa situada na Travessa Doutor Pereira Leite. A residência encontrava-se com o portão aberto, e ao adentrar a propriedade, os policiais se depararam com um indivíduo jovem, momento em que o mesmo disparou um tiro contra a guarnição, atingindo a porta.

Quando os policiais tentaram conversar com Otávio, ele mais uma vez abriu fogo contra a equipe policial e se recusou a se render. Como medida de defesa, os agentes da lei dispararam duas vezes em direção ao indivíduo.

Otávio foi levado para a UPA Tiradentes para receber atendimento médico, no entanto, acabou não sobrevivendo aos ferimentos e faleceu no local.

Além disso, as autoridades descobriram que a casa onde Otávio estava funcionava como um desmanche ilegal de veículos. Uma equipe de peritos forenses foi ao local e encontrou uma arma de fogo com um carregador contendo três munições, que pertencia à Polícia Militar, bem como um revólver calibre 357 utilizado por Otávio.

A Fiorino foi levada à Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos) juntamente com peças de veículos que foram desmontados.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como receptação, tentativa de homicídio e homicídio decorrente de intervenção policial.

