Previsão do tempo indica final de semana chuvoso com temperaturas entre 30-33°C

A previsão do tempo indica que o final de semana será de chuvas e temperaturas entre 30-33°C. São temperaturas mais amenas quando comparadas com o último final de semana (dias 18 e 19 de novembro), onde as temperaturas ultrapassaram os 40-42°C em Mato Grosso do Sul.

Os maiores acumulados de chuvas (acima de 60 mm/24h) são esperados para as regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Estão previstas temperaturas mínimas entre 19-21°C e máximas que podem atingir os 28°C nas regiões sul e leste do estado. A formação de tempestades mais intensas deve ocorrer de maneira isolada.

Entre sexta (24) a domingo (26), para as regiões norte e bolsão são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 33°C. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 23-24°C e máximas de até 32°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista é entre 21-22°C e máxima de até 30°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e Bolívia e o deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado do MS.

Na sexta-feira (24), a previsão é de chuva em todo o estado, atingindo a temperatura mínima de 26º C em Anaurilândia e máxima de 30ºC em Coxim, Paranaíba e Camapuã. Campo Grande fica com 22ºC no período mais fresco do dia, chegando a 26ºC no máximo.

No sábado (25), os termômetros descem mais um pouco a temperatura apontando mínimas de 18ºC também em Anaurilândia, registrando a máxima de 31ºC em Coxim. Na Capital, as temperaturas ficam entre 22ºC a 26ºC. Por fim, o domingo (26) promete seguir com o tempo chuvoso com temperaturas mínimas de 19ºC no sul e máximas de 32/33ºC no norte do estado.

Tendência meteorológica para os próximos dias:

Os acumulados de precipitação previstos para os próximos dias são divididos em dois períodos, sendo o primeiro entre 23 de novembro a 01 de dezembro e o segundo entre 01 a 09 de dezembro de 2023.

No primeiro período (23/11 a 01/12), são esperados acumulados de chuvas de até 150 mm, com destaque para as regiões centro-sul, nordeste e leste do estado.

No segundo período (01 a 09/12), são previstos acumulados de chuva de até 100 mm, com destaque para as regiões centro-sul, leste e nordeste do estado.