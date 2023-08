Presidente da Cassems pede que TCE avalie contas da instituição

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Jerson Domingos, recebeu na manhã desta terça-feira, 15 de agosto, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, e o conselheiro administrativo, Lauro Sérgio Davi. Também participaram da reunião o vice-presidente da Corte de Contas, conselheiro Flávio Kayatt, e os conselheiros Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro.

“Viemos ao TCE para buscar, considerando a respeitabilidade do Tribunal, uma avaliação das nossas contas, da contabilidade da Cassems e processos internos, para que a gente tenha a oportunidade de oferecer ao servidor público, além das auditorias que já temos, auditorias externas, da avaliação da ANS, tenhamos também um parecer do TCE”, explicou Ricardo Ayache.

O presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Ricardo Ayache afirmou ainda que o conselheiro Jerson Domingos e os demais conselheiros que estavam na reunião, se colocaram à disposição para encontrar uma forma do TCE ajudar nessa avaliação.

Ao final da reunião, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, disse que a Corte de Contas vai buscar mecanismos jurídicos que a credencie para atender a essa solicitação da Cassems. “Temos reponsabilidade com o serviço que a Caixa de Assistência presta ao servidor público e fico muito satisfeito pelo doutor Ayache buscar o TCE, para poder dar essa resposta à sociedade e aos servidores”.

