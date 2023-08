Treinamento da Força Aérea Brasileira em Campo Grande

Com a participação de representantes da Marinha do Brasil (MB), do Exército Brasileiro (EB) e da FAB, além de participantes da Guarda Aérea Nacional de Nova Iorque (New York Air National Guard). Em sua sexta edição, o EXCON Tápio 2023 é o maior treinamento de guerra irregular da América Latina e as atividades buscam treinar os militares envolvidos para situações comuns a conflitos irregulares.

Segundo o Comandante da BACG e Diretor do Exercício, Brigadeiro do Ar Eric Breviglieri, o EXCON Tápio 2023 é um marco na agenda de treinamento da Força Aérea, uma vez que busca também o amadurecimento e desenvolvimento de táticas conjuntas em um ambiente dinâmico, com grande quantidade de elementos no solo e simulação de movimentação de efetivo de Forças Oponentes.

“O EXCON Tápio promove o entendimento mútuo, a confiança e a interoperabilidade entre os participantes, convergindo esforços para o incremento da capacidade das Forças Armadas Brasileiras”, relata o Oficial-General.O trteinamento é uma combinação de destreza operacional e coordenação entre diversas unidades militares, a Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou as atividades do Exercício Conjunto (EXCON) Tápio 2023, nesta segunda-feira (14), na Base Aérea de Campo Grande (BACG).

Neste ano, a atividade reúne cerca de 700 militares, 13 Esquadrões, 26 Unidades Operacionais, 16 Organizações Militares inter-relacionadas e mais de 25 aeronaves, incluindo caças A-29 Super Tucano e A1-M, Helicópteros H-60 Black Hawk e H-36 Caracal e o avião-radar E-99, que irão atuar nas missões que abrangem Reconhecimento Aeroespacial, Infiltração Aérea, Busca e Salvamento em Combate, NVG (Óculos de Visão Noturna), Apoio Aéreo Aproximado, Lançamento de Paraquedistas e Cargas e Evacuação Aeromédica.

