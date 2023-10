Preservando a cultura regional, restaurante servirá comida mineira e gaúcha na Capital

O Restaurante Cantinho do Sossego abrirá neste sábado (14), no Bairro Nova Campo Grande, disponibilizando um vasto cardápio da comida regional gaúcha e mineira. A abertura está programada para às 11h, com feijoada e música ao vivo.

Os pratos terão variedades diversas voltadas à comida gaúcha e mineira. O local também abrirá em horários alternativos de segunda a sábado, para disponibilizar self-service e também marmitas em horário de almoço. O restaurante também vai abrir à noite, em um cardápio diferenciado para quem gosta de jantar fora de casa e em locais diferentes.

Segundo a proprietária do restaurante Cantinho do Sossego, Kauany Ferraz, quanto o local e os pratos foram escolhidos com muito carinho para que eles sejam o diferencial na região. “Muitos restaurantes que possuem essa variedade alternativa, estão em bairros afastados. Estamos abrindo no Bairro Nova Campo Grande, para que a gente consiga alcançar o diferencial e sejamos a referência nesses bairros adjacentes. Tudo será feito com enorme carinho”, relatou a reportagem do Portal O Estado Online.

No sábado, o restaurante abre às 11h, com música ao vivo e feijoada. O buffet será a vontade. De segunda a sexta-feira, o local estará aberto das 10h40 às 12h30 e das 19h às 22h.

O Restaurante Cantinho do Sossego fica localizado na Avenida 9, n 233, no Bairro Nova Campo Grande.

