Prefeitura realiza 3ª edição da ação Todos Juntos pelo Comunitário com vacinação, cursos e serviços

A Prefeitura de Campo Grande realiza na próxima terça-feira (21), a 3ª edição do Mutirão de Atendimento às Associações Comunitárias, “Todos Juntos pelo Comunitário”, que acontece na sede da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc), entre as 07h30 e 11h30. A ação pretende atender mais de 150 associações durante toda a manhã levando serviços, atendimento à saúde e cursos de capacitação.

Na ocasião serão realizados dois cursos: um deles será o Programa de Capacitação de Líderes Comunitários (Prolic), que busca capacitar as lideranças para uma melhor atuação em atender as demandas dos bairros e comunidades onde residem. O outro curso será de produção de Trufas e Pirulitos de Chocolate, cujo objetivo é oferecer oportunidades para as pessoas terem uma complementação de renda.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) disponibilizará 200 vacinas contra a gripe (Influenza) para serem aplicadas durante o Mutirão. Em parceria com a Faculdade Prime, será oferecido todo o suporte jurídico para os líderes comunitários e orientação contábil disponibilizado pela Suasc.

Durante o evento, serão oferecidos serviços como orientação para o planejamento e elaboração de projetos sociais pela Coordenadoria de Planejamento da Suasc; orientação para abertura, alteração e baixa de CNPJ; consulta da situação do CNPJ (ativo ou inativo) para as associações que já possuem; orientação sobre licenças, como o Alvará dos Bombeiros e da Vigilância Sanitária; orientação sobre inatividade nos casos em que não houve movimentação financeira ou patrimonial; orientação básica sobre documentações necessárias para participação em Editais das Emendas Municipais, estaduais ou federais; negociação de débitos na conta de energia elétrica; negociação de débitos na conta de água; entre outros.

Curso de Trufas e Pirulitos de Chocolate

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Trufas e Pirulitos de Chocolate, que acontecerá durante o Mutirão. As vagas serão limitadas, com turma de até 40 alunos.

A capacitação será realizada no dia 21 de maio, das 07h30 às 11h30, no antigo Shopping Marrakesh, na Rua 25 de dezembro, 924 – 2º andar.

A ação reflete uma das metas desta gestão, visando levar capacitação a todas as comunidades de Campo Grande, estimulando o empreendedorismo e a geração de renda. Todo o material necessário para as aulas será fornecido pela Suasc. O curso é prático, ensinando o aluno a fazer as iguarias de chocolate, e no final, será entregue um certificado de participação. As vagas são limitadas, os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (67) 99111-6532.

Prolic

Com a proposição e o apoio de instrumentos de participação social, a Suasc apresentará a Cartilha de Orientação para as novas lideranças comunitárias das Associações de Moradores e de Clube de Mães do município de Campo Grande.

O objetivo é atender as lideranças comunitárias que participaram das turmas do Prolic, bem como aqueles que buscam esclarecer suas dúvidas sobre a regularização, a criação e o desenvolvimento do trabalho comunitário, tão essencial para nossa cidade.

Os temas abordados na cartilha foram selecionados para fornecer meios para: Orientação para a organização e regularização das Associações e Clube de Mães; Legislação Pertinente; Rede de serviços públicos. Além disso, os alunos terão todo material disponibilizado.

As inscrições estão abertas para todos os interessados em saber um pouco mais sobre o funcionamento de Associação de Moradores e Clube de Mães. Basta acessar o link, preencher o formulário e enviar sua resposta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbls7uZDjapGRCJGxksMJikwMlQlkObvD3t5OTT2fDaDHzbQ/viewform?usp=pp_url

