Prefeitura oferece aulas de social media, camareiro e outros cursos gratuitos na Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (SEJUV) está com inscrições abertas para os cursos de Marketing Digital – Social Media, Design de Sobrancelha, Automaquiagem, Higiene e Manipulação de Alimento, Capacitação para Camareiros, Auxiliar de Serviços Gerais, Marketing Pessoal, Atendente em Bares e Restaurantes e Informática.

As vagas são limitadas e os cursos serão oferecidos nos polos Unicesumar, Anhanguera Unaes, Vila Serradinho, Nova Campo Grande, Vila Nasser, Noroeste e Vida Nova. As inscrições podem ser realizadas pelo link.

No curso de Marketing Digital – Social Media, por exemplo serão abordadas as principais estratégias de marketing digital e o uso eficaz das redes sociais para promover produtos e serviços. Os participantes aprenderão a criar conteúdo relevante, gerenciar campanhas e analisar métricas para otimizar resultados. As vagas são limitadas e jovens a partir de 15 anos estão aptos a participarem.

Serviço:

POLO UNICESUMAR

Design de Sobrancelha

Data: 01/07 a 03/07

Horário: 13h30 às 17h30

Endereço: R. Euclides da cunha, 1216, Jardim dos Estados

POLO ANHANGUERA UNAES

Marketing Digital – Social Media

Data: 01/06 a 05/07

Horário: 18h30 às 21h30

Endereço: Anhanguera Unaes, Av. Gury Marques, 3203, Vila Olinda

POLO VILA SERRADINHO

Automaquiagem

Data: 02/07 a 05/07

Horário: 18h30 às 21h30

Endereço: E.M Coronel Sebastião Lima

Doutor Jair Garcia, 215, Vila Serradinho

Design de Sobrancelha

Data:02/07 a 05/07

Horário: 18h30 às 21h30

Endereço: E.M. Coronel Sebastião Lima

Doutor Jair Garcia, 215, Vila Serradinho

POLO NOVA CAMPO GRANDE

Higiene e manipulação de alimentos

Data: 01/07 a 03/07

Horário: 18h às 22h

Endereço: E.M. Prof, Fauze Scaff Gattass Filho

Av. Dois, 21, Nova Campo Grande

Capacitação para Camareiros

Data: 01/07 a 05/07

Horário: 18h às 22h

Endereço: E.M. Prof. Fauze Scaff Gattess Filho

Av. Dois, 21, Nova Campo Grande

POLO VILA NASSER

Auxiliar de Serviços Gerais

Data:01/07 a 04/07

Horário: 18h às 22h

Endereço: E.M. Prof. Licurgo de Oliveira Bastos

Antônio de Morais Ribeiro, 1056, Vila Nasser

Marketing Pessoal

Data: 01/07 a 05/07

Horário: 18h às 22h

Endereço: E.M. Prof. Licurgo de Oliveira Bastos

Antônio de Morais Ribeiro, 1056, Vila Nasser

POLO NOROESTE

Atendente em Bares e Restaurantes

Data: 01/07 a 05/07

Horário: 18h às 22h

Endereço: E.M. Prof. Ione Catarina Gianott

Dois Irmãos , 591, Jardim Noroeste

POLO VIDA NOVA

Informática

Data: 01/07 a 05/07

Horário: 18h30 as 21h30

Endereço: CRAS Henedina Hugo Rodrigues

Jaci Maria de Azevedo Moro, 164, Vida Nova

